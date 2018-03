Ny udenrigsminister i USA er et dårligt tegn

Ingen ved præcis, hvorfor Donald Trump i går fyrede udenrigsminister Rex Tillerson.

Var det, fordi den tidligere Exxon-direktør for nogle måneder siden kaldte præsidenten for en ’kæmpeidiot’? Var det en mere substantiel uenighed om, hvilken vej USA skal gå mht. Iran? Eller noget tredje?

Hvad forklaringen end måtte være, er statussen klar: Tillerson er ude, og USA’s nye udenrigsminister er den hidtidige CIA-chef Mike Pompeo. Men udskiftningen er andet og mere end en personsag.

Det er et bekymrende tegn på, at Trump-regeringen er på vej i en endnu mere ekstrem, uforudsigelig og konfrontatorisk retning.

Trods sine åbenbare mangler var Rex Tillerson en relativt midtsøgende udenrigsminister, der efter en lang karriere hos oliegiganten Exxon kendte betydningen af internationalt samarbejde og diplomati.

Ikke mindst i forhold til konflikten med Nordkorea har Tillerson konsekvent været en stemme for forhandlinger og mod krig.

Netop derfor kan det virke bizart, at han bliver fyret, få dage efter at Trump har sagt ja til et topmøde med Nordkoreas diktator.

Mike Pompeo repræsenterer en helt anden politisk fløj. Han var en del af Tea Party-bevægelsen, da han var i Kongressen, og han har været fortaler for at holde Guantánamolejren åben og for at sætte hårdt mod hårdt i Iran og Nordkorea.

Med Pompeo som ny udenrigsminister har Trump fået endnu en hardliner i sin inderkreds, og fortalerne for en moderat og midtsøgende linje har mistet en allieret. Fyringen af Tillerson kommer, få dage efter at Trumps økonomiske toprådgiver Gary Cohn sagde op.

Cohn var kendt som en fortaler for frihandel og internationalt samarbejde. Samlet set er det svært at se udskiftningerne som udtryk for andet, end at USA under Trump i endnu højere grad vil sætte egne interesser først og interessere sig mindre for samarbejde og diplomati.

Mike Pompeo overtager et allerede demoraliseret og udhulet amerikansk udenrigsministerium, der er blevet marginaliseret af Trump. Samtidig understreger udskiftningen de kaotiske tilstande i Trump-regeringen, der lige fra starten har været præget af hyppige udskiftninger og mangel på stabilitet.

For en nær og mangeårig amerikansk allieret som Danmark er det bekymrende at se på udviklingen i USA. Fra at være det vestlige anker er supermagten blevet en destabiliserede faktor i verden.

Det bør naturligvis ikke føre til, at Danmark fravælger USA. Men det bør understrege vigtigheden af vores partnere i Europa.

Mere end på noget tidspunkt siden Anden Verdenskrig er det tydeligt, at Europa ikke længere kan læne sig blindt op ad USA, men må være rede til at stå på egne ben.

Det bør også afspejles i den danske udenrigspolitik. Det nytter ikke, at Udenrigsministeriet lader, som om alt er ved det gamle i USA. Det er tydeligvis ikke tilfældet.

mr