Født 1953. Amerikansk journalist og forfatter og fast skribent for The New York Times. Friedman har tre gange vundet Pulitzer Prize.

Thomas L. Friedman: »Hvis Danmark var en aktie, ville jeg købe løs« Den amerikanske stjerneskribent Thomas L. Friedman var i denne uge i Danmark for at tale for regeringens Disruptionsråd om verdens uordentlige indretning og alt det, vi herhjemme elsker at høre om os selv.