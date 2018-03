Søren Pape Poulsen om databeskyttelseslov: »Der er altså ikke frit spil for myndighederne«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I en tid med Facebook på mobilen, netbank, borger.dk og post fra det offentlige e-boksen har beskyttelsen af borgernes data aldrig været mere aktuel.

Forud for indlægget Politiken har siden 4. december forgæves forsøgt at få justitsministeren til at stille op til interview om forslaget til en ny databeskyttelseslov. Ministeren har også fået tilbudt skriftligt at besvare spørgsmål om, hvorfor regeringen vil fjerne den demokratiske kontrol og debat i forbindelse med myndigheders nye brug og samkøring af borgernes personoplysninger. I stedet for at svare på Politikens spørgsmål har justitsministeren sendt dette debatindlæg.

Derfor har regeringen på baggrund af nye EU-regler fremsat forslag til en ny databeskyttelseslov, der aktuelt behandles i Folketinget. EU-reglerne og det nye lovforslag handler om, at vi skal beskytte borgernes oplysninger meget bedre end i dag.

Det gør vi f.eks. ved, at både virksomheder og offentlige myndigheder fremover kan få høje bøder, hvis de ikke passer godt nok på vores data. Og der kommer tydeligere krav til, hvordan man skal passe på vores data. Samtidig giver vi Datatilsynet et stort økonomisk løft, fordi det er centralt med en stærk og kompetent tilsynsmyndighed.

At databeskyttelse er et højaktuelt emne, ses også i debatten om de nye regler. Nogle er bekymrede for, at myndighederne får for stor adgang til danskernes data. Det er vigtigt for mig at slå fast, at de nye regler ikke ændrer på, at der fortsat gælder en lang række garantier for at beskytte persondata, så vores oplysninger ikke flyder ubeskyttet rundt i systemerne.

Offentlige systemer skal f.eks. være indrettet, så kun de relevante medarbejdere i en kommune kan se en tvangsfjernelsessag, banken må ikke videregive oplysninger til alle mulige, og oplysninger, man giver til sin læge, må heller ikke indgå i en helt anden sammenhæng.

I dag er kommunerne ofte i tvivl om, hvornår de må bruge data, f.eks. ved kontrol for socialt bedrageri, eller når udsatte børn skal have hjælp, hvor mange forskellige dele af kommunen er involveret. Det er vanskelige spørgsmål og har ført til forskellig praksis i kommunerne. Det er derfor vigtigt for mig, at tvivlen om deling af data én gang for alle fejes af bordet.

Det gør vores lovforslag, og det sker helt inden for de rammer og garantier, som EU-landene har vedtaget. Regeringen ønsker at sikre, at det offentlige kan bruge data på en effektiv og ensartet måde. Dengang man indførte kildeskatten, var mange bekymrede over, at staten nu pludselig skulle vide alt om din privatøkonomi. I dag er der ikke mange, som drømmer sig tilbage til de lange køer foran skattekontorerne, når man én gang om året skulle betale sin skat.

Hvornår skal borgeren så informeres om, hvad deres oplysninger bruges til? Det spørgsmål har rejst en del debat. Derfor har jeg også lyttet til de bekymringer, der har været, og ændret lovforslaget. Det er det klare udgangspunkt, at man – helt ligesom reglerne er i dag – fortsat skal orienteres, hvis ens oplysninger videregives til en anden myndighed. Der findes undtagelser, men jeg synes, vi har fundet den rette balance.

Det er det klare udgangspunkt, at man – helt ligesom reglerne er i dag – fortsat skal orienteres, hvis ens oplysninger videregives til en anden myndighed

På det seneste har der været en debat om, hvorvidt lovforslaget vil betyde, at en fagminister uden videre kan udstede bekendtgørelser, der giver myndighederne mulighed for at overvåge borgerne. Der er tale om en misforståelse, som det er vigtigt at mane i jorden.

Jeg vil gerne understrege, at bekendtgørelserne skal leve op til forordningens strenge krav, ligesom Datatilsynet som uafhængig tilsynsmyndighed på forhånd skal udtale sig om hver enkelt bekendtgørelse. Så der er altså ikke frit spil for myndighederne.

Verden udvikler sig, og i den højteknologiske verden, vi lever i, skal databeskyttelsen følge med. Derfor styrker regeringen databeskyttelsen til gavn for danskerne.