Lektor i politisk økonomi: Opsvinget synger på sidste vers

Det er ikke tilfældigt, at en økonomisk krise kaldes en depression, og i forlængelse heraf kan vi kalde den fremherskende medicin efter finanskrisen for en solid dosis økonomiske antidepressiver.

Det er lykkedes at få især forbrugertilliden, der i økonomiske depressioner er negativ, til at løfte sig, og derfor er privatforbruget begyndt at vokse igen, hvilket har trukket bnp op af hængedyndet, uden der dog på nogen måde er tale om en forbrugsfest.

Da vi har at gøre med antidepressiver, er der tale om overfladisk symptombehandling, der tillige er afhængighedsskabende. Og de økonomiske antidepressiver har kort holdbarhed. Når opsvinget mangler politisk og social forankring, bliver både styrken og varigheden reduceret.

Den aktuelle økonomiske udvikling kan altså karakteriseres som et tomt og kunstigt opsving – en vækstboble, der primært er finansiel. Set i dette lys er det historisk lave vækstniveau forståeligt, og vi må forvente, at opsvinget nu synger på sidste vers.

Hvordan man end forstår det aktuelle opsving, så kommer man ikke udenom, at et opsving skal ses i forhold til sin modsætning: økonomisk nedtur. Efter et opsving kommer altid en nedtur. Desuden indikerer det fortsat faldende vækstniveau, at nedturene med tiden bliver længere og dybere.

Efter finanskrisen har vi så yderligere set, at det vækstniveau på 2 pct., som er nødvendigt at komme over for at skabe økonomisk fremgang, tilsyneladende er blevet en håndfast realøkonomisk barriere.

Det er et helt nyt økonomisk vilkår, der får samfundsudviklingen som helhed til at fremstå i krisens tegn, hvilket de talrige politiske og sociale krisetegn – midt i det økonomiske opsving – er højlydte symptomer på.