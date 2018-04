Jens Philip Yazdani: Antorini er forblændet af magtarrogance Antorini og resten af Socialdemokratiet blander æbler og pærer sammen. For hvorfor er det givet, at dagpengeløsningen og uddannelsesloftet – to vidt forskellige love på vidt forskellige områder – skal sammenvæves og gøres uadskillelige?

»Lov om begrænsning af dobbeltuddannelse var med til at finansiere, at færre mennesker røg ud af dagpengesystemet. Det hensyn er ikke med i det borgerdrevne forslag om ja eller nej til uddannelsesloft. For i et Udenomsparlament er man ikke forpligtet til at tage helhedshensyn«.

Sådan skrev Christine Antorini (S) i Politiken 23.3. Men analysen er forblændet af magtarrogance og derfor forfejlet. Intet af det, Antorini skriver, er nemlig givet, men giver kun sig selv, når man som stort magtparti historisk har siddet solidt på et stabilt flertal i Folketinget.

Antorini og resten af Socialdemokratiet blander æbler og pærer sammen. For hvorfor er det givet, at dagpengeløsningen og uddannelsesloftet – to vidt forskellige love på vidt forskellige områder – skal sammenvæves og gøres uadskillelige? Det er det ikke.

Tværtimod er det et valg, som Socialdemokratiet var med til at træffe, da et hul på 300 millioner skulle lappes i en storpolitisk dagpengeaftale. Her blev lappen nemlig en uigennemtænkt hovsaløsning, drøftet langt væk fra de relevante aktører og vedtaget ved et snuptag: et uddannelsesloft. Et loft, der intet selvstændigt (og uddannelsespolitisk) formål tjener.

Selvfølgelig skal aftaler finansieres. Men hvorfor er det givet, at det netop skal være denne finansiering? Det er det ikke. Selv om Antorini og resten af Socialdemokratiet ihærdigt prøver at bilde os det ind. Endda ser det ud til, at de har overbevist sig selv og hinanden så grundigt, at de faktisk er begyndt at tro på det.

Fra Folketingets talerstol kaldte Mette Reissmann, Socialdemokratiets uddannelsesordfører, i hvert fald hele miseren for solidaritet: at tage fra de studerende og give til de arbejdsløse. Vaskeægte socialdemokratisk solidaritet!

Én ting har Socialdemokratiet dog ret i, som Reissmann sagde til førstebehandlingen af borgerforslaget: Vi står ved de aftaler, vi indgår. Det er et fornuftigt valg, når man er et stort magtparti, der er vant til at forvalte Folketingets flertal trygt og godt. Så vil man nødig have slinger i valsen. Af samme grund giver det mening at afvise borgerforslagsordningen: Fordi den udfordrer ens ellers u-udfordrede forvaltning af magten.

Antorini, Reissmann og resten af Socialdemokratiet er velkomne til stå ved deres aftale. De er også velkomne til at kamuflere den som et såkaldt helhedshensyn. Men jeg forbeholder mig retten til at gennemskue deres bluff og kalde deres såkaldt helhedssynede aftale ved sit rette navn, nemlig en vaskeægte lokumsaftale.