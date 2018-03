Christine Antorini: Borgerforslag er de stærkes udenomsparlament

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Borgerforslag lyder utroligt sympatisk og demokratisk, når 50.000 borgere med en digital stemme kan fremsætte forslag direkte i Folketinget. Men hvad nu, hvis ideen i virkelighedens verden kommer til at modarbejde et repræsentativt demokrati for alle?

Borgerforslag kan desværre risikere at ende som præcis det modsatte, nemlig de velorganiseredes direkte vej til egne særinteresser over for fællesskabet.

For det første behøver borgerforslag ikke at tage samfundshensyn eller gøre sig overvejelser om, hvem der skal betale regningen. For det andet gavner direkte adgang til at kunne stille et forslag i parlamentet de stærke interesseorganisationer, der i forvejen har fin adgang til både partier og regeringen. For det tredje kan borgerforslag desværre være med til at svække opbakningen til vores demokrati, selv om intentionen er det modsatte.

Lad os tage de demokratiske udfordringer en for en. Alle kan oprette borgerforslag, og med et enkelt klik på Borgerforslag.dk kan alle stemme på de forslag, man kan lide. Det kan være alt lige fra flere penge, privilegier og rettigheder til bestemte grupper, og det kan være etiske spørgsmål om nej til omskæring af drenge, før de bliver myndige, som f.eks. ligger på andenpladsen over borgerforslag lige nu. Er der opnået 50.000 digitale klik for forslaget, er partierne forpligtet til at fremsætte forslaget i Folketinget, uanset om de støtter indholdet eller ej.

Allerede her stikker partierne jo desværre demokratisk blår i øjnene på borgerne. For hvad er ideen med at støtte fremsættelse af et forslag, som partiet ikke selv støtter? Hele ideen med vores repræsentative demokrati er, at partierne skal præsentere holdninger, værdier og visioner – og stå til ansvar for dem over for vælgerne. Men det skal man ikke med de borgerdrevne forslag.

Man kan tage hensyn til egne mærkesager, privilegier og interesser, men ikke de svære beslutninger om økonomi, samfundshensyn og sammenhængskraft

Jeg er vild med repræsentativt demokrati. Det bygger på en århundrede lang dansk tradition for, at vi hylder den demokratiske samtale, åbner dørene for både borgere og organisationer undervejs i beslutningsprocessen, deler os efter anskuelser og argumenterer for vores politiske meninger – og i sidste ende træffer en helhedsbeslutning ud fra vores politiske værdier og prioriteter. Sådan er det ikke med borgerforslag.

Derfor vil vi opleve den mærkelige situation med det første borgerdrevne forslag, Folketinget i dag skal behandle om afskaffelse af det såkaldte uddannelsesloft, at alle partier – bortset fra Socialdemokratiet og Venstre, der ikke støtter ideen om borgerforslag – står som anbefalere af beslutningsforslaget. Men de konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti er imod at fjerne uddannelsesloftet, hvorfor forslaget ikke vil blive vedtaget. Vil man føle sig lidt snydt som borger bag sådan et forslag? Ja, det kan jeg egentlig godt forstå.

Det fine ved vores repræsentative demokrati i Danmark er, at der er meget god adgang til både folketingsmedlemmer og partier samt til regeringen og ministre. Hvis man som borger, interesseorganisation, fagforening eller andre organisationer har en god idé, er der som regel mindst et af de ni partier, vi har nu, der også er enig og gerne vil stille forslaget i Folketinget. Her stilles partierne så til ansvar for de samlede konsekvenser af forslaget.

Men med de borgerdrevne forslag er der ingen krav om at komme med forslag til, hvor pengene skal komme fra, hvis der er udgifter forbundet med det. Man behøver heller ikke forholde sig til de samlede konsekvenser for andre borgere, om det vil skabe et kæmpe bureaukrati, skabe social ulighed eller andre politiske eller værdibaserede dilemmaer. Lever forslaget op til grundloven, god tone og ikke krænker enkeltpersoner, er der vide rammer.

Der ligger altid politiske valg og værdier bag økonomiske, sociale og etiske dispositioner. Er det forsvaret, de velhavende, miljøet, de socialt udsatte eller andre, der skal betale prisen? Her er vi i kernen af at have politiske partier valgt med et folkeligt mandat – og dermed forskelligt værdigrundlag om økonomiske og samfundsmæssige prioriteringer. Det er borgerforslag renset for, men ideen om partimæssigt neutrale gode ideer fra borgerne findes ikke. Der er politiske interesser bag alle forslag. Derfor skal de også behandles politisk gennem det folkevalgte parlament, som mere end 4 millioner vælgere har sammensat, og ikke Udenomsparlamentets 50.000 digitale stemmer.