Abdel Aziz Mahmoud: Alt for mange muslimske homoer føler sig som freaks Det er løgn, at man ikke kan være både muslim og homoseksuel, og det burde imamerne sige meget klart, mener tv-journalist og forfatter Abdel Aziz Mahmoud.

»Jeg forstår godt frygten og tårerne – alt det, der er forbundet med at have homoseksualitet i familien. Det, jeg ikke forstår, er truslerne, volden, social kontrol, sladder. At nogen fortæller min mor, at det er en sygdom: Helt ærligt, ville du ringe og håne en familie, der var ramt af kræft? Eller skælde nogen ud, fordi de har influenza? Homoseksualitet er jo ikke en sygdom, men et vilkår, som man ikke burde straffe den enkelte for. Vi skal have fjernet den religiøse argumentation om, at man som homoseksuel ikke kan være en del af fællesskabet, ikke får del i efterlivet, ikke bliver tilgivet. At man ikke er muslim«.