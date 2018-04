Født 1978. Uddannet teolog fra Københavns Universitet. Tidligere miljøminister og medlem af SF. I dag medlem af Folketinget for Radikale Venstre.

Kristne Ida Auken: De religionsforskrækkede er helt galt på den Vi skal stolt stå ved vores kristne arv i stedet for at frygte den og forsøge at fjerne religionen, mener den kristne og radikale folketingspolitiker Ida Auken.