Førende ekspert i byudvikling: Glem forstæderne. Glem højhusene. Det er livet på stenbroen, der kan redde klimaet Den måde, vi indretter vores byer på, er helt afgørende for at takle klimaudfordringerne, mener en af verdens førende eksperter i urbanisering, Karen Seto.

Vi elsker vores byer. I 1800 boede omtrent 3 pct. af klodens befolkning i byerne – resten boede på landet. Kun en eneste af verdens byer, Beijing, havde en befolkning på over 1 million.

I dag bor hver anden af os, eller små 4 milliarder af verdens 7,6 milliarder indbyggere, i byerne. Hver eneste uge – ja, uge – de næste 30 år vil bybefolkningen vokse med med i snit 1,3 millioner ifølge den seneste rapport fra FN’s Klimapanel, IPCC. Ikke kun på grund af fødsler, men også fordi folk verden over, især i Asien og Afrika, flytter ind til byerne.

Karen C. Seto Professor i geografi og urbanisering på Yale University. Anerkendt som en af verdens førende eksperter i byudvikling og hovedforfatter til kapitlet om samme emne i IPCC’s seneste klimarapport.

Ifølge geografiprofessor Karen Seto fra Yale University vil udviklingen få enorme konsekvenser. For klimaforandringerne. For folkesundheden. For fødevareproduktionen. For dyre- og plantelivet.

Derfor er vi nødt til at indrette byer på en helt ny måde, siger hun – og hurtigst muligt. Både de kommende millionbyer i udviklingslandene og dem, der allerede findes, fra København til Shanghai.

»Byer er verdens økonomiske motorer. Det er i byerne, vi bruger mere end tre fjerdedele af verdens energi. Vi regner med en øget bybefolkning på godt 2 milliarder i 2050, så vi skal udvikle og bygge en masse nye byer, og den måde, de bliver udviklet på, vil få afgørende betydning – især for klimaet. Dertil kommer, hvad de eksisterende byer kan gøre for at rette op på den kurs, de allerede er på – nemlig at modernisere og gøre sig selv mere CO 2 -fri«.

Parcelhuse er en dårlig idé

2. maj kommer Karen Seto til Danmark for at forelæse om emnet. Et af hendes centrale råd rammer lige ind i den hjemlige debat om udviklingen mellem by og land: Vi skal afholde folk fra at flytte til parcelhuse i forstæderne – eller ind til kæmpehøjhuse i byerne. Den ideelle by består ifølge hende af klumper af tætbebyggede områder med en lille håndfuld etager.

Derfor er København en rollemodel for mange byer, »men ikke alle kan være København«, siger Karen Seto. Der er store forskelle fra region til region og på gamle og nye byer.

»En af byernes vigtigste udfordringer – både de nye byer, der er på vej, og eksisterende storbyer som København og Kairo – bliver at opmuntre folk til at bo tættere på de ydelser, de er interesserede i. Uanset om det er skoler, arbejde eller indkøb, så er noget af det, vi bruger mest energi på, transport. Og en af de vigtigste transportgrunde er at pendle. Så byerne bør opmuntre folk til at bo tættere på de steder, de kommer til hverdag«.

Jeg tror, at folk gerne vil bo meget tættere sammen

Med andre ord kan drømmen om et parcelhus i forstæderne være præcis det modsatte af, hvad der er brug for. Hvis vi bliver 10 milliarder mennesker i 2050, kan kloden kun klare sig, hvis vi opfordrer folk til at pakke sig lidt sammen.

»Det handler om befolkningstæthed. Især i Nordamerika og Australien er der mange nybyggerier i form af enfamilieshuse, hvor folk bor rigtig langt fra, hvor de arbejder. De områder har utrolig lav befolkningstæthed. Det kræver ikke så meget at øge den – selv at bygge tre- eller fireetagers huse vil have meget stor betydning«.

Jeg synes ellers at have læst, at du opfordrer til at bygge højhuse?

»Det er en misforståelse. Jeg har aldrig foreslået at bygge højt. Problemet med det er, at det koster energi at udvinde og transportere materialerne til højhuse, at bygge dem og ikke mindst at drive dem. Så ja, jeg har argumenteret for at øge befolkningstætheden og for geografisk at mindske afstanden mellem arbejde og hjem. Men den ideelle situation er huse, der ikke har brug for en elevator, for de koster også energi at drive«.

Teknologien kan ikke redde os

Du opfordrer til, at vi bor tæt sammen og tæt på vores arbejde. Men det passer dårligt med, at folk i f.eks. Danmark opfordres til at være mere mobile. Kan løsningen være nye CO 2 -venlige teknologiske landvindinger som for eksempel selvkørende elbiler?