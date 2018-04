Hun har vundet Pulitzer-prisen og er fast kommentator på Washington Post. Anne Applebaum underviser på London School of Economics. Hun er gift med den tidligere polske udenrigsminister Radoslaw Sikorski og har to børn.

Anne Applebaum (f. 1964) er en polsk-amerikansk journalist, der har skrevet for blandt andet The Economist, Sunday Telegraph og The Spectator.

Anne Applebaum: »Europa skal indse, at vi ikke længere kan stole på USA« Den polsk-amerikanske kommentator Anne Applebaum mener, at Vesten har været alt for selvtilfreds og magelig og ladet sine fjender få overtaget. Det er på tide at tage os sammen, siger hun.