Bogaktuel chefredaktør: »Vores fortælling om velfærdssamfundet har vist sig at være løgn« Danskerne betaler en høj skat og forventer til gengæld, at det offentlige træder til, når en livskrise rammer. Men i dag er hjælpen langtfra givet, og den sociale kontrakt er brudt, hævder chefredaktør på netmediet DenOffentlige.dk, Nick Allentoft, i ny debatbog.

FOR ABONNENTER

Per Starup Sennicksen fra Vordingborg havde arbejdet for Mærsk i 20 år. Han havde haft ansvaret for arbejdsprocesser og it-systemer for 5.000 medarbejdere i 70 lande og havde bl.a. været udstationeret i San Francisco, London, Mumbai og Mellemøsten.