Peter Wivel om tysk infrastruktur: Kom så i gang, for helvede Landet, hvor fly ikke letter til tiden, og tog ikke kører til tiden, hedder Tyskland. Her hersker alt andet end Ordnung. En kultur af ansvarsforflygtigelse har slået rod, og det koster landet milliarder.

Der er for lidt erhvervsstof i denne spalte. Derfor begynder vi med et eksempel på Berlins puls: Hvert andet minut drøner et passagerfly lige hen over taget på min datters gymnasium i Pankow, en kommune i den nordlige del af byen.

Indflyvningsruten østfra til lufthavnen i Tegel, ca. 10 km længere mod vest, følger nøje Pankows hovedgade, Breite Strasse. Når vinden en sjælden gang vender, letter flyene ad denne rute og krydser skolens tag i modsat retning. Men minuttallet holder.

Europas Akse Med valgene af kansler Merkel og præsident Macron har Europas to mest magtfulde lande fornyet troen på et samlet og slagkraftigt kontinent. Bjørn Bredal og Peter Wivel har fulgt hver sit land tæt i årtier, og på denne plads vil de skrive om den udvikling, som Europas akse gennemgår lige nu.

Lufthaven i Tegel blev i 1970’erne beregnet til omkring 2 millioner flyrejsende. I dag er tallet over 20 millioner. Den alt for lille lufthavn kan kun nås med bil eller bus tværs gennem Berlins myldretrafik. Men de rejsende holder sig ikke tilbage. De lander hvert andet minut.

Pankows beboere har vænnet sig til den øredøvende larm, der forstærkes af husmurenes ekko, fra tidlig morgen til sen aften. Et flertal af rejseglade berlinerne vedtog ved en folkeafstemning i fjor mod politikernes vilje, at Tegel skal stå til evig tid.

Årsagen kender alle, selv turisterne. Lufthaven i Tegel skulle i 2012 have veget pladsen for Berlins prestigiøse Willy-Brandt Lufthavn, internationalt kaldet BER. Den er hovedstadens længe imødesete internationale storlufthavn med et projekteret passagertal på 35-40 millioner, stigende til 50 millioner over de følgende år.

Få uger før den heftigt annoncerede åbning måtte alt aflyses. Takket være uprofessionel politisk ledelse, byggesjusk, manglende kontrol med idérige entreprenører, korruption og monumentale fejlkalkulationer var afgangshallen endt som en funklende ruin.

Det var synd for Berlin, for de rejsende, for de store flyselskaber og for de firmaer i flyindustrien, der rettidigt havde flyttet deres virksomheder fra Tegel til Schönefeld sydøst for Berlin. Deres tomme ejendomme omkring Tegel bruges nu til børnehaver og sociale formål. Sammenbruddet i Schönefeld er den største byggeskandale i Forbundsrepublikkens historie. Vrede borgere har lavet et elektronisk ur, der hvert sekund regner ud, hvor meget BER nu har kostet tyske skatteydere. Om kort tid runder uret de 5,7 milliarder euro. Det er mere end 42 milliarder kroner.

Tallet stiger med 35 millioner euro om måneden. Heraf tegner jernbanen sig for de 2: Den lader hver dag tomme tog køre ind og ud af perronerne under jorden for at lufte ud og hindre forrådnelse. Rulletrapperne fra banegården op til lufthavnen er indkøbt fire trin for korte. 1.000 lindetræer blev fældet, fordi det viste sig, at den lind, man havde plantet, ville blive 20 meter høj. Entreprenøren havde forvekslet de latinske navne på to forskellige lindesorter. Osv., osv.

Oprindelig var lufthavnen projekteret til 2,5 milliarder euro. Seneste budget lyder på 6,6 milliarder euro, hvis lufthavnen åbner i 2020. Men det tal og den dato fæster de færreste lid til. Realister taler om 9 milliarder, og ledelsen har foreløbig aflyst 5 officielt fastsatte åbningsterminer.

Topchefen for Lufthansa, Thorsten Dirks, sagde i sidste måned til avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung, at BER skal rives ned og genopbygges fra grunden. Lapperier er nytteløse. Byggeriet kan ikke længere indhente lufthavnens accelererende forældelse. Ingen myndigheder reagerede. Vi elsker at citere tyskerne for vendingen ’Ordnung muss sein’ – ’der skal være orden i tingene’. Men ak, ordene er et fortvivlet nødråb, ikke en ordre.

Åbningsdatoen for det store og stærkt omdiskuterede jernbanekryds i Stuttgart, hovedstaten i delstaten Baaden-Württemberg, lader også vente på sig. Udgifterne til Stuttgart 21, der, som navnet siger, skulle være køreklar i 2021, er foreløbig steget fra 4,5 milliarder euro i 2009 til anslået 8,2 milliarder euro ved den forventede åbning i 2025. Altså næsten en fordobling.