4 politikere svarer på 301 forskeres opråb: Kloden er på kollisionskurs - har de forstået alvoren? Danske politikere er nødt til at tage klimaforandringerne langt mere alvorligt, end de gør i dag, lyder det fra 301 forskere. Hvad siger politikerne til kritikken?

Vi tager det alvorligt

Lars Chr. Lilleholt, klimaminister, Venstre

Det gør stort indtryk på mig, at så mange danske forskere udtrykker deres engagement i spørgsmålet om, hvordan vi bedst håndterer den globale klimaudfordring. Vi skal tage klimaudfordringen meget alvorligt. Det også derfor, at vi har fremlagt et ambitiøst energiudspil, at vi arbejder hårdt for at skubbe EU i den rigtige retning og har en stor international indsats, hvor vi rådgiver mange store udledere om vejen til grøn omstilling.

Regeringen arbejder for at føre en aktiv klimapolitik, der understøtter opfyldelsen af Parisaftalens temperaturmål. Indsatsen inden for Danmarks grænser er vigtig, men det globale samarbejde og indsatsen i EU må og skal være omdrejningspunktet for at håndtere klimaudfordringen.

For regeringen handler det ikke om et valg mellem økonomisk vækst eller en ambitiøs klimapolitik. Økonomisk vækst er en forudsætning for, at vi kan prioritere en ambitiøs grøn omstilling.

Egoisme står i vejen

Rasmus Nordqvist, klimaordfører, Alternativet

Forskerne i dagens avis har ret. Skiftende regeringen har ikke forstået, hvad der skulle til af handling. Men den holdning holder ikke længere, for vi har den nødvendige viden. Vi er den første generation, der oplever klimakrisen, og samtidig den sidste generation, der kan gøre noget ved den, så forslår vores indsats for at bremse klimaforandringerne som en skrædder i helvede.

Den positive udgave af forklaringen er, at hverken borgere, virksomheder eller politikere for alvor har fattet, hvilken verdenshistorisk og presserende situation vi står i.

Den negative er, at vi er for egoistiske til for alvor at gøre noget. Det lyder måske hårdt, men historien vil dømme os endnu hårdere. For det er slet, slet ikke nok blot at gøre noget for at bremse klimaforandringerne; det handler om at gøre nok. Og det gør vi ikke – et folketingsflertal forlænger eksempelvis oliejagten i Nordsøen, giver massiv støtte til fossil energi og saboterer elbilmarkedet. Den grønne dagsorden må og skal være den vigtigste for os alle.

Borgerne skal med

Søren Egge Rasmussen, klimaordfører, Enhedslisten

Vi er fuldt ud opmærksomme på, at vi er den generation, som skal lave det markante kursskifte, så der er en chance for, at vi kan holde os under de 2 grader. Det er godt, at klimaforskere ridser alvoren op, men det er ikke kun en folketingsgruppe på 14 personer, der skal forstå alvoren. Det er vigtigt, at hele befolkningen er med.

Det er klart, at vi som politikere kan arbejde på nogle fælles løsninger, for eksempel vores fjernvarmesystemer, vores udbygning af kollektiv trafik og at gøre det nemmere at have en elbil. Vi politikere har ansvaret for de overordnede rammer.

Vi har lige startet energiforligsforhandlinger, og det er tankevækkende, at man i regeringens udspil bruger flere milliarder på at sætte afgifter ned frem for at udbygge den vedvarende energi.

I Danmark fejler vi især på ikke at tage det stigende CO-udslip fra trafikken alvorligt og ved ikke at forholde os kritisk over for den store animalske produktion i Danmark.