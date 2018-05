Ghettopolitik stigmatiserer borgere i udsatte boligområder Hvordan skal folk i udsatte boligområder kunne have tillid til, at de bliver betragtet som ligeværdige medborgere, når der opsættes ekstraordinære betingelser til dem, som ikke gælder alle andre?

For nylig indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale og SF, som betyder, at personer på kontanthjælp, uddannelsesstøtte, integrationsydelse, førtidspension og dagpenge ikke kan flytte ind i de områder, som står på den såkaldte ghettoliste. Samtidig landede der på undervisningsområdet en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om indførelse af stopprøver for børn i 0. klasse i udsatte boligområder.

Kommer du fra Syrien med en lægeuddannelse eller fra Indien med en ingeniøruddannelse, ja, så tæller du med i de 50 procent, der kun har en grunduddannelse

Uden at det tilsyneladende har skabt større opmærksomhed, indebærer aftalen om, at personer med lav indtægt ikke må flytte ind i de udsatte boligområder, også en revidering af kriterierne for, hvornår et boligområde kommer på ghettolisten. Denne revidering betyder, at ghettolisten nu er udvidet med 8 områder.

Ghettolisten udarbejdes ud fra 5 kriterier, hvoraf det ene er ufravigeligt. Dertil skal 2 af de øvrige 4 kriterier opfyldes, for at et område kommer på listen. Et af kriterierne er, at andelen af beboere mellem 30 og 59 år, som kun har en grunduddannelse, ikke må overstige 50 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

Dette er ikke nyt. Men der er en ny tilføjelse til denne regel, nemlig at det fremover kun vil være uddannelser, der er taget eller godkendt i Danmark, der tæller. Kommer du fra Syrien med en lægeuddannelse eller fra Indien med en ingeniøruddannelse, ja, så tæller du med i de 50 procent, der kun har en grunduddannelse. Tak for kaffe, tænker den pågældende læge eller ingeniør forhåbentlig.

Et andet kriterium, som burde få håret til at rejse sig på samtlige frihedselskende danskeres hoved, er det om, at andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande ikke må overstige 50 procent. Som det eneste af de 5 er dette kriterium ufravigeligt.

Hvad betyder denne nye ’ghettopolitik’ så egentlig?

Den betyder, at børn, som er født i Danmark, og som går i dansk daginstitution, skole eller ungdomsuddannelse, tæller med i de 50 procent ikkevestlige indvandrere. Dermed stigmatiseres de som ikke-danskere. Børn født af personer, der ikke er født i Danmark, tæller nemlig som efterkommere. Uagtet at de er født i Danmark og har gået i dansk vuggestue, børnehave, skole, gymnasium.

Disse mennesker, som ikke har begået anden synd end at være blevet født af forældre, der er indvandrere, får af flertallet af de danske politikere at vide, at de tilhører en gruppe, som tilsyneladende er mindre værd, da de er med til at udløse ghettostemplet. Dertil får de også at vide, at der gælder særlige skærpede regler for dem, fordi de bor, hvor de bor.

Hvordan skal folk i de udsatte boligområder nogensinde kunne have tillid til, at de bliver betragtet som ligeværdige medborgere, når der opsættes ekstraordinære betingelser til dem, som ikke gælder alle andre?

Det er uhyre paradoksalt, at imens aftalepartierne prædiker om, hvordan lykken findes i det samfund, hvor vi alle er blandet sammen som en pose fredagsslik, så er signalerne i den førte politik ikke til at tage fejl af: Du tilhører en særlig gruppe, hvis du er indvandrer eller efterkommer. Du er en fremmed. Du er mindre værd. Du er ikke lige for loven med resten af Danmark.

Jeg finder det uhørt og uværdigt for et demokratisk samfund at ringestille mennesker på baggrund af deres efternavn og økonomiske og sociale baggrund. Derudover har jeg svært ved at forestille mig, at det skulle gavne nogen af de mennesker, der bor i de pågældende områder, at blive talt ned til i det omfang og på den måde, som borgerne her oplever det i disse tider. Hvad skulle det hjælpe?

Hvordan skal disse menneske kunne se sig selv i det samfund, som politikerne optegner som det ideelle?

Og hvordan skal folk i de udsatte boligområder nogensinde kunne have tillid til, at de bliver betragtet som ligeværdige medborgere, når der opsættes ekstraordinære betingelser til dem, som ikke gælder alle andre?

Først den dag, vi tager vores politiske opgave alvorligt og behandler alle anstændigt uden at generalisere eller stigmatisere særlige grupper – først den dag kommer tilliden tilbage.