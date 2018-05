Mænd, der begår vold mod kvinder, ser det som velfortjent gengæld Når mænd begår kønsbaseret vold, handler det ofte om at genoprette en tabt magtbalance, siger den amerikanske sociolog Michael Kimmel.

Jeg har ret til en smuk kvinde. Jeg har ret til sex, og når jeg ikke får det, er det dig, afvisende, smukke kvinde, som fratager mig min mulighed for at få det, jeg fortjener. Det er din skyld, jeg er ulykkelig, og det skal hævnes.

Sådan lyder ræsonnementet for de såkaldte incels, en gruppe vrede, frustrerede mænd, som lever i ufrivilligt cølibat og som mødes på internettet, hvor de deler og støtter hinanden i alt fra personlige historier om ikke--eksisterende eller mislykkede dates til fantasier om voldtægt af kvinder og hyldester til massemordere, der »giver kvinder, hvad de fortjener«, som det blandt andet lyder.

Michael Kimmel Født 1951. Sociolog med speciale i kønsstudier. Har forsket i maskulinitet i mere end 30 år og er grundlægger af Center for the Study of Men and Masculinities på Stony Brook University, New York. Har blandt andre skrevet bøgerne ’Manhood in America’, ’Angry White Men’ og ’The Gendered Society’. Kimmel er grundlægger og redaktør af det akademiske tidsskrift Men and Masculinities og talsperson for organisationen for Men Against Sexism (Nomas).

Bevægelsen fylder i debatten lige nu, fordi den 25-årige massemorder Alek Minassian, der i april kørte en varevogn ind i en menneskemængde i Toronto og dræbte ti og sårede 15, var erklæret incel.

For at forstå fænomenet – og dermed blive i stand til at præsentere de rette løsninger – er vi nødt til at forstå voldsmændenes logik, siger den amerikanske sociolog og kønsforsker Michael Kimmel, der for nylig besøgte Danmark, hvor han talte om mænds vold mod kvinder. Han påpeger, at de ekstreme, voldsforherligende incels har en hel del til fælles med andre mænd, der opfører sig grænseoverskridende over for det modsatte køn.

»Når vi taler om mænds vold mod kvinder, hvad enten det er mord, voldtægt eller seksuelle overgreb, ser voldsmændene det ikke sådan, at det er dem, der initierer en aggression. De ser det, de gør, som gengæld. De mener ikke, at de agerer – de reagerer«, siger Michael Kimmel, der har forsket i maskulinitet i mere end 30 år.

»Disse mænd ser sig selv som ofre«, siger han.

Ingen kender det præcise omfang af incels, men da deres side på medieplatformen Reddit blev lukket ned i november, var der 42.000 medlemmer. Og ifølge Michael Kimmel kan vi godt forberede os på at komme til at høre flere højlydte stemmer fra misogyne internetfællesskaber i fremtiden.

Vi er nødt til at ændre den måde, vi ser på mand-kvinde-forholdet som kontradiktatorisk. Vi tænker kønnene som fjender. Der er en »kamp« mellem kønnene

»Incels er en undergruppe af en større gruppe af manderettighedsaktivister, som mener, at det er kvinders skyld, hvis mænd er ulykkelige. De kalder sig MGTOWS (’Men who go their own way’ red.), Manosphere, Mens Rights Activists og så videre. De er vrede på kvinder, de er antifeminister, men de fokuserer ikke alle sammen på sex, som incels’ene gør«.

Vold og magt er maskulint

For at forstå den slags manderettighedsaktivister må vi forstå deres opfattelse af magtbalancen mellem kønnene.

»De fleste er nok enige om, at det seksuelle forhold mellem mænd og kvinder er ulige, og at det er mænd, der har magten. Men incel-mændene og mange af de manderettighedsaktivister, jeg har talt med, mener og tror på, at kvinder har magten, fordi de har magten til at sige nej«, siger Michael Kimmel.

Disse manderettighedsbevægelser består overvejende af hvide mænd, skriver du? Hvorfor er det sådan?

»Hvis du for eksempel er ulykkelig og afroamerikaner, så er der allerede et færdiglavet narrativ om grunden til din ulykke: racisme. Og det passer sikkert også. Hvide mænd er derimod dem, der har ret til det hele og er blevet lovet det hele. Og nu får de det ikke, som de vil have det. Jeg tror, at grunden til, at nogle af dem identificerer kvinder som årsagen til deres ulykke, er, at de ikke har så mange andre belejlige narrativer«.

Ifølge Kimmel er et udbredt maskulinitetsideal, hvor vi eksempelvis forherliger mod, handlekraft, magt og styrke, en af hovedårsagerne til mænds vold mod kvinder. Han peger blandt andet på, at der findes mere vold i de kulturer, hvor den idealiserede mand er voldelig. Mænd føler sig maskuline, når de har sex eller gramser på kvinder, og dette maskulinitetsideal må vi gøre op med en gang for alle.

»Vi er nødt til at adskille ideen om maskulinitet fra ideen om retten til kvinders kroppe. Derudover er vi nødt til at ændre den måde, vi ser på mand-kvinde-forholdet som kontradiktorisk. Vi tænker kønnene som fjender. Der er en »kamp« mellem kønnene«, siger Kimmel.

»Og sådan her manifesterer det sig i forhold til sex: ’Du har, hvad jeg vil have, og du bestemmer, om du har tænkt dig at give mig det.’ Bare se på det sprog, vi bruger: Hvis vi to har sex, så er jeg en ’stud’ og du er en ’slut’. Det bekræfter min maskulinitet og afkræfter din femininitet. Så længe vi har dette kontradiktoriske kønsforhold, så vil der altid være en, der er den tabende«.

I vores sprogbrug kan gerningsmændene hente hjemmel for, at de er de virkelige ofre, og derfor bør vi ændre vores måder at tale på, mener Kimmel.

»Se bare på, hvordan vi for eksempel bruger et voldeligt sprog til at beskrive kvinders skønhed og sexappeal: ’you are a knock-out’, ’a bombshell’, en ’femme fatale’, ’dressed to kill’,« siger Michael Kimmel.