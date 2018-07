Svar til Frank Jensen: Socialdemokraterne holder stadig københavnerne for nar Jeg vil ikke sidde Frank Jensens beskyldning overhørig, men fastholder min kritik: Socialdemokratiet holder stadig københavnerne for nar både kommunalt og på landsplan, når de lover at kæmpe for en »blandet by med boliger til alle«, samtidig med at de undlader at fjerne en række rigide regelsæt.

Frank Jensen beskylder mig i et debatindlæg i Politiken fra 27. juni for »grov manipulation af fakta«. Det gør han, fordi jeg i en artikel i Politiken fra 18. juni er citeret for at sige, at Socialdemokratiet »holder københavnerne for nar«.

Det har jeg sagt, fordi Socialdemokratiet igen og igen lover københavnerne flere små og billige boliger i København, men samtidig nøler med beslutningen om at afskaffe 95 kvm-reglen, der bremser byggeriet af mindre boliger.

Lad mig uddybe. I København har vi en stor gruppe af borgere, der efterspørger små og billige boliger. Det er singler, studerende, enlige mødre og fædre. Heldigvis har vi et marked, der består af private bygherrer, der gerne vil bygge flere af disse boliger. Det har de bare ikke mulighed for med de gældende regler.

En af de rigide regler er den såkaldte 95 kvm-regel, der foreskriver, at mindst 75 procent af alle nybyggede boliger i København skal være mindst 95 kvm i gennemsnit. Det er den regel, som Liberal Alliance har kæmpet for at afskaffe det sidste halvandet år.

Til kommunalvalget tegnede der sig langt om længe et flertal blandt kandidater fra stort set alle partier for dette. Frank Jensen udtalte endda selv i TV 2 Lorrys sidste partilederdebat, at han gerne ville være med til at fjerne 95 kvm-reglen helt – bare først i år 2020. Det til trods for, at Socialdemokratiets gruppeformand i Borgerrepræsentationen, Lars Weiss, tidligere har indrømmet i Berlingske (16.5.), at de »måske var for sent ude« mht. at ændre reglerne. Alligevel vil Socialdemokratiet først »afvente en analyse«, inden man vil justere på reglerne.

Men hvorfor ikke lytte til de utallige eksperter, der allerede ligger inde med analyser og peger på, at denne regel er den ubestridt største barriere for at bygge små og billige boliger?

Af eksperter kan nævnes Hans Skifter Andersen, adjungeret professor fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet i København, Mira Lie Nielsen, boligøkonom fra Nykredit, samt Lene Espersen, direktør i Danske Arkitekter. De står i kø for at kritisere 95 kvm-reglen, som de mener bør afskaffes her og nu. Men Frank Jensen forholder sig slet ikke til deres kritik i sit debatindlæg.

Når Frank Jensen praler af de justeringer, der blev gennemført i marts 2018, er der faktisk ikke noget at prale af

Når Frank Jensen praler af de justeringer, der blev gennemført i marts 2018, er der faktisk ikke noget at prale af. Justeringerne gør sig nemlig stort set kun gældende for boliger, der allerede er færdigbyggede, og de er ikke sådan lige til at bygge om. Det bakker Mira Lie Nielsen fra Nykredit ligeledes op om i artiklen fra 18. juni, hvor hun problematiserer, at justeringerne på ingen måde er slået igennem, da reglerne stadig er alt for restriktive. Derudover vurderer eksperterne, at de op til 10.000 små boliger, som Socialdemokratiet estimerer, at der er givet mulighed for at bygge med justeringerne, er et højt skøn.

Når Frank Jensen og Socialdemokratiets statsministerkandidat, Mette Frederiksen, gør sig til talsmænd for flere billige boliger, klinger det gang på gang hult. Frederiksen kalder det for et »skrækscenario« i Politiken 26. oktober 2017, hvis København og andre store byer i Danmark udvikler sig til et sted, hvor folk med små og mellemstore indkomster har svært ved at få råd til at bo. Hendes løsning er at sænke huslejen med flere tusind kroner på almene boliger og gøre det lettere at bygge dem. Men det er slet ikke nødvendigt.

Man skal blot lade være med at tvinge private bygherrer til at bygge for store og dyre boliger og i stedet give dem lov til at bygge de boliger, som borgerne efterspørger.