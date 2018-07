Messerschmidt svarer igen: Måske er professoren simpelthen for intellektuel til denne verden Kritikken har haglet ned over Morten Messerschmidt, siden han i weekenden skrev, at ingen vil klage over de radikales forsvinden. Nu svarer han igen.

Professor Klostergaard Petersen forsikrer 10. juli sine læsere om, at han aldrig har stemt radikalt. Det kunne han nu roligt gøre. Alene hans tale om »religionsformer« fører ham ind på en scene, hvortil Brandes stolt ville give applaus. Religion som studium, ikke tro. Ikke som levende virkelighed, men som intellektuel abstraktion. Men det kan professor Petersen dårligt klandres for, eftersom han allerede til en indledning gør opmærksom på, at han er »intellektuel«. Og når dette for en anden er svært at få øje på, er det da også kun rimeligt, at professor Petersen selv indskærper det.

Måske professor Petersen simpelthen er for intellektuel til denne verden? Hans tale om den tidlige kirkes syn på det sekulære kan kun dårligt ses som en replik til mit brev af 8. juli. Jeg taler så afgjort ikke om »religionsformer« eller »tidlig kristusreligion«, men om kristendommen som en gennem 1.000 år i Danmark levende, troet sandhed: én sand Gud fra evighed og til evighed. Skulle professor Petersen en søndag passere forbi en folkekirke, kan han selv forvisse sig herom. Og her vil han måske også opdage, at ingen tager »kristendom til indtægt for etnisk enklavisme, der repræsenterer fædrelandskærlighed og heimat« (bemærk, hvordan den intellektuelle professor her må ty til det store udland for at finde dækkende udtryk).

Nej, sagen er med Grundtvigs ord den omvendte: »Til et folk de alle høre, som sig regne selv dertil ...«. Thi lige så lidt kristendommen er dansk, lige så sikkert er det, at danskheden er kristen. Det skaber bare ingen »etnisk enklavisme«, men et samfund for alle, der regne sig hertil. Resten selv som Dragedukker Sig fra Folket udelukker ... Men spørgsmålet er selvfølgelig, om der overhovedet findes noget folk for professor Petersen, der drømmer om at forene de monoteistiske religioner? Måske er virkeligheden simpelthen for uintellektuel for den intellektuelle professor, der kun i »den historiske sammenhæng til oplysningstiden« synes at mærke troens ild. Drømmende sig tilbage til de gode tider i Paris 1789, ser han for sig den prostituerede på Notre Dames alter – den ny tids sandhedsreligion: rationalismen – mens han fra sit kultur- og religionsrelativistisk universitetssæde helt overser, at han her dyrker en erstatningsreligion med langt større jordelig kraft en Kristi missionsbefaling. Og dermed er vi inde ved det egentlige: Opfinder vi selv vore guder? Er det os, der skaber Ham – ikke omvendt? For en relativerende religionshistoriker er svaret tilsyneladende ja. Og så kan den gode professor roligt stemme radikalt.

Måske skulle han hellere have læst grundloven

Protagonisten Svend Thorhauge er derimod bekendende radikal, men nægter som en anden Peter 12. juli både arv og ansvar. I stedet vender han sig mod en række fyndord, han har læst på væggen over grundloven. Måske han hellere skulle have læst selve grundloven? Thorhauges guldkalv, de moderne naturalisters nye helligdom, er de internationale skrifter, der sætter folkestyret skakmat. En anden kunne filosofere over, hvor retsind, frisind, storsind og lovsind findes i et dommervælde, der selv opfinder sin ret og ikke kontrolleres af nogen? Ville Hørup med sin aforisme om »intet over og intet ved siden af Folketinget« mon dele Thorhauges begejstring?