Socialrådgiver: Jeg har fået nok. Min succesrate hænger i en tynd tråd, men mine fiaskoer er prangende De svageste borgere er fanget i et velfærdssystem, som er blevet så regelstyret og lovgivningsmæssigt forvirret, at selv sådan en som jeg, der forvalter lovgivningen, ikke længere kan stå inde for den.

Da jeg begyndte på den sociale højskole i 2009, spurgte underviserne gentagne gange de nye studerende, hvorfor de havde valgt at blive socialrådgivere.