Filosoffer: Feel good-politik polerer en mangelfuld indsats, men redder ikke planeten Politikere, virksomheder og forskere arbejder ikke sammen om de alvorlige samfundsudfordringer, vi står over for. Kun frygten for forbrugere og vælgere kan presse dem til at samarbejde, mener filosofferne Vincent Hendricks og Claus Strue Frederiksen.

FOR ABONNENTER Truslen fra menneskeskabte klimaforandringer, stigende økonomisk ulighed, massiv spredning af misinformation og opblomstring af politisk populisme, frygt for social uro, massive flygtningestrømme, rovdrift på naturressourcer. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind