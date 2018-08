Alternativet-politiker: Regeringen må igangsætte omstilling i landbruget nu - ellers risikerer hele sektoren at kollapse

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Hvad enten den nuværende tørkeperiode kan tilskrives de igangværende klimaforandringer eller ej, så er den en forsmag på, hvad vi kommer til at opleve fremadrettet. FN-klimarapporterne, der samler den bedste klimavidenskabelige forskning på tværs af alle verdens universiteter, forudser, at tørkeperioder i Europa vil blive mere almindelige.

Tørken i år kommer til at koste danske landmænd omkring 6,4 mia. kr. for mindre udbytte samt lavere EU-støtte. Et hovedproblem er, at det er for tørt til, at man kan plante efterafgrøder, som skal samle den sprøjtegift op, som man har fået lov til at hælde ud på markederne. Dertil kommer alle de samfundsøkonomiske udgifter.

Det danske landbrug er måske nok bedre end mange andre landes, men det ændrer ikke på det faktum, at landbruget slider på vores naturmæssige grundstol. Det bør den danske regering forholde sig til, samtidig med at de forholder sig til de konkursramte landmænds problemer. Tørken er et eksempel på, hvordan klimaforandringerne virker som en boomerang på landbruget. Derfor er det vigtigt, at regeringen ikke blot ser den enkelte landmands problemer og giver en uigennemtænkt dispensation til at øge miljøbelastningen et enkelt år. Det er muligt, at det varmer pengepungen det første år. Men hvad så med næste år? Og året efter?

I stedet for bør vi bruge landbrugets problemer til at tænke nyt og være ansvarlige for hele Danmarks fremtid. Det kunne blandt andet ske ved at hjælpe den enkelte landmand til at omstille sin produktion til at være mindre miljø- og klimabelastende. I Danmark har vi megen specialviden om landbrug, fødevarer og landbrugsrelaterede problemstillinger. Vi er derfor et af de lande i verden, som har den bedste mulighed for at udvikle de smarteste løsninger. Den viden skal aktiveres til fordel for en grøn omstilling.

Regeringens hjælpepakke bør have som ambition at gøre landbrugssektoren robust over for den nære fremtids tørkeperioder. Det skal ske gennem en konkret planlægning af den omfattende omstilling af landbrugssektoren. Hvis regeringen ikke tager den opgave seriøst og starter sikringen af landbrugssektoren nu, risikerer vi at se en hel sektor kollapse. Det vil skabe en destabilisering af dansk økonomi og i sidste ende af hele vores samfund.

Et godt sted at starte kunne være Alternativets politiske udspil ’Bæredygtigt Landbrug’, som forsøger at løse landbrugets tredobbelte krise: den økonomiske, sociale og den miljømæssige. Centralt står omlægningen af al landbrug til 100 procent økologi samt et øget fokus på at reducere landbrugets CO 2 -udledning ved at inkludere de klima- og miljømæssige omkostninger ved produktionen i fødevarernes pris.

Nogle vil måske tro, at denne omlægning bliver dyr. Men det er en stor misforståelse. Det er tværtimod billigt. Man kan se det lidt som en forsikring, som man løbende betaler til i stedet for at vente på regningen, når først huset er brændt ned. På samme måde er det ekstremt vigtigt at starte omstillingen af landbrugssektoren, før katastrofen indtræffer.

Så en seriøs hjælpepakke til landbruget tager naturens signaler alvorligt ved at lave en national handlingsplan, der gør landbruget til en mulig levevej i den nære fremtid. Mange landmænd er allerede i gang med omstillingen, og mange venter på at kunne gennemføre den. Det er det momentum, som en regeringshjælpepakke skal binde an med i stedet for blot at give økonomisk støtte til en produktionsform, som ikke længere er bæredygtig, hverken økonomisk, socialt eller miljømæssigt.