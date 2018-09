Kampen om det amerikanske demokrati er en dyr fornøjelse

60 millioner kroner! Til at vælge et af de to store partiers kandidat til et af de 435 sæder i Repræsentanternes Hus.

Hertil kommer alle de andre organer, Senatet, delstatsparlamenterne, guvernørerne og alle de andre valgte embeder, der findes i USA. For slet ikke at tale om præsidentvalget, hvor Trump allerede nu, mere end to år før valget, har indsamlet en halv milliard kroner.

Men lad os holde os til de 60 millioner kroner til primærvalget. Det svarer til mere end 700 kroner per afgivne stemme til valget. Til sammenligning brugte de danske partier tilsammen 120 millioner kroner i 2015, og det omfattede både et folketingsvalg og et EU-valg. At bruge så ekstreme summer, som man gør i USA, selv på det helt lokale plan, er fuldkommen forrykt og en måde at holde mange mennesker ude af den politiske proces. Det kræver simpelthen, at man har forbindelserne og/eller sin personlige pengepung i orden for overhovedet at kunne gøre sig forhåbninger om at komme ind i amerikansk politik. Det er usundt og skadeligt og kan kun øge afstanden mellem politikere og resten af befolkningen.

Samtidig tvinger de enorme summer, der kræves, politikerne til at bruge alt, alt for meget af deres tid på fundraising, og gør det muligt for den velstående klasse at købe sig adgang til magt og indflydelse i et ekstremt omfang. Det forstår man sagtens, at mange amerikanere væmmes over og forsøger at gøre oprør mod. At det førte til Trump, var en tragedie. Men problemet er reelt.