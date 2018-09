Russiske unge vil underminere myter: Alle russere støtter ikke Putin, hader Vesten og hacker computere Mikhail Naiborodenko og Evgenii Egorov mener, at den russiske ungdom bliver mere liberal, men at det er svært at vide, hvad man skal gøre i et land, hvor oppositionen fortsat er udfordret.

Mikhail Naiborodenko trækker en seddel op af den russiske pelshat.

»Every Russian could potentially hack my compute«, læser han med et smil.

»Det er ikke sandt. Selvfølgelig er der folk i Rusland, der er interesserede i hacking, men de fleste ved altså intet om computere«.

Mikhail Naiborodenko og Evgenii Egorov står på en scene til Ungdommens Folkemøde i Valbyparken. De er kommet for tale om russisk ungdomskultur og for at afkræfte nogle af de fordomme, danskere har om russere.

Vodka, bjørne og overdrevent militært engagement er temaerne på nogle af de sedler, som de to russere skiftevis trækker op af en russisk pelshat. I græsset foran scenen sidder flere unge skoleklasser.

Nogle noterer på medbragte blokke efter strenge blikke fra deres lærere.

»Jeg vil gerne underminere nogle af de myter og fordomme, der er om det russiske folk. Såsom at vi alle støtter Putin og hader Vesten. På mange måder minder vi meget om det danske folk«, fortæller Evgenii Egorov, da jeg møder dem efter deres debat.

Han har studeret skandinaviske studier og skal være på udveksling i København det næste halve år. Mikhail Naiborodenko studerer i den russiske by Tomsk.

For ham er det vigtigt at forklare, hvorfor det er svært at være ung i Rusland, hvis man ønsker at være en del af oppositionen.

Der er stadig mange i Danmark, der ser Rusland som en stor trussel.

Vores årlige sikkerhedsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste viser også, at Rusland er en af de største trusler, når det gælder cyberangreb, og man frygter indblanding ved et kommende folketingsvalg. Er det ikke en berettiget frygt?

»Jeg forstår godt bekymringen. Der er mange rygter om, at Rusland kan finde på at blande sig i et dansk valg, og at den russiske regering og efterretningstjeneste er i stand til at påvirke de politiske processer i europæiske lande, så jeg kan ikke sige, at den ikke er berettiget«, siger Mikhail Naiborodenko.

»Jeg synes, man kan se det fra to sider. Selvfølgelig er der grund til bekymring, og selvfølgelig findes der russiske hackere. Men de bliver efterhånden også beskyldt for at være skyld i alle mulige regeringsproblemer, og det er svært at bevise. Samtidig forstærker det dyrkelsen af Rusland som en stor fjende, når man taler om, at der er russiske hackere overalt«, siger Evgenii Egorov.

Mikhail Naiborodenko tilføjer:

»Det er vigtigt at skelne mellem russisk udenrigspolitik og russiske folks holdninger, for det er ikke nødvendigvis det samme. Der finder også megen manipulation sted i russiske medier. Jeg tror, at andre landes fokus på Ruslands imperialistiske ambitioner og måden, Rusland bliver fremstillet som en trussel på, skygger for de egentlige indenrigspolitiske problemer i landet«.

Hvad er det, de skygger for?

»At der er farligt at bo i Rusland lige nu, hvis man vil være en del af oppositionen – selv om det selvfølgelig afhænger af, hvor politisk aktiv man er. I Tomsk, hvor jeg kommer fra, er der en venstreorienteret ungdomsorganisation, Leivy blok, eller ’Den venstre blok’. To fra organisationen blev formelt arresteret for at have lagt sange på deres hjemmeside; sange, der udtrykte en negativ holdning til det russiske politi. Men de har også fået advarsler om ikke at fortsætte deres politiske arbejde, som blandt andet bestod i at støtte en gruppe antifascister i byen Penza. Så hvis man er liberal, skal man være forsigtig med, hvordan man udtrykker sine holdninger. Hvis ens politiske aktivitet ikke stemmer overens med statens interesse, er der desværre ingen garanti for en fair domstol eller menneskerettigheder. Og som situationen er i Rusland lige nu, er lovene mod ekstremisme vagt formulerede. Derfor bliver det muligt at ramme regeringskritiske aktivister og skabe en frygt for at udtale sig«, siger Mikhail Naiborodenko.

Bliver ungdommen mere liberal?