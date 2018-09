Forfatter Johannes Anyuru har skrevet en dystopisk roman om det svenske samfund, men håber selv på bedre tider

Vi er i Sverige i en nær fremtid. En orden, der kalder sig Ridderhjerterne, patruljerer rundt for at bevare gamle svenske værdier.

Muslimer skal ustandselig vise pas og underskrive landserklæringer for ikke at blive tortureret og sat i lejre, stemplet som ’sverigesfjender’

Det er ikke et scenarie, man umiddelbart kan forestille sig hos vores svenske naboer. Men det er den dystopiske fremtid, forfatteren Johannes Anyuru skildrer i sin roman ’De skal drukne i deres mødres tårer’, som vandt den svenske Augustpris sidste år.

Et svensk samfund, hvor fascismen og indvandrerfjendtligheden har overtaget, og hvor skellet mellem muslimer og etniske svenskere er større end nogensinde.

Johannes Anyuru Født i 1979, svensk digter og forfatter. I Danmark kendt for bl.a. 'En storm kom fra Paradiset'. Sidste år udkom ’De skal drukne i deres mødres tårer’, som vandt den svenske Augustpris.

Romanen begynder med et planlagt terrorangreb mod et debatarrangement i Göteborg, hvor en svensk karikaturtegner, der blandt andet har portrætteret profeten Muhammed, skal holde oplæg.

Johannes Anyuru begyndte at skrive bogen efter terrorangrebet mod den franske avis Charlie Hebdo.

Men han ville ikke skrive en roman om islamisk vold eller en sociologisk bog, der undskyldte terroristernes handlinger med fattigdom og undertrykkelse. Bogen skulle være noget andet.

»Jeg skrev den for at håndtere min frygt og sorg over de hændelser og angreb, der er sket og bliver ved med at ske. Men jeg skrev den også for at udforske den verden, vi lever i, og fordi jeg følte et ansvar selv som troende muslim. Jeg ville gerne udforske de skygger, der findes i min religion«, fortæller Johannes Anyuru, da jeg møder ham i Humlebæk, hvor han gæster Louisianas Litteraturfestival.

Anyuru er født i Sverige af en svensk mor og en far, der flygtede til landet fra Uganda som ung.

Hans romaner og digte handler ofte om temaer som islam, terrorisme og flygtninge, selv om han ikke har et egentligt politisk formål med dem.

»Man kan ikke skrive en roman som et debatindlæg. En roman skal indeholde modsætninger og paradokser. Folk er nødt til at lukke op og kunne genkende sig selv på siderne. Og med romanen ville jeg også gerne redde nogle fænomener fra politikken og blandt andet vise, at der også er en meningsfuld og smuk side af islam«.

Da jeg spørger ham, hvordan ideen til en dystopisk fremtidsroman om Sverige opstår, fortæller han med indlevende håndbevægelser og lange kunstpauser om inspirationen fra de ændringer i samfundet, han selv er vidne til.

»Når jeg kigger på Europa i dag, ser jeg en masse politiske forslag, som udadtil virker fornuftige og rimelige. For eksempel burkaforbuddet i Danmark. Der er noget fornuftigt og rationelt i forslaget og i tanken om, at man skal kunne se alles ansigter. Det i sig selv er ikke racistisk eller fascistisk. Problemet er det, der sker, når folk ikke vil følge det«.

Hvad sker der så?

»Skal vi så sætte mennesker i fængsel efter, hvordan de klæder sig på? Skal politiet ud og tvinge tøjet af dem? Selvom forslaget bunder i en tankegang, der grundlæggende er fornuftig, tror jeg, at konsekvenserne bliver meget voldsomme. Det er denne snusfornuft, som jeg håber, at man bliver skeptisk over for, når man læser romanen. For den dag vi ser på et samfund, hvor politiet patruljerer rundt med våben og tvinger tøjet af kvinder, er vi nødt til at spørge os selv: Har vi, der ser os selv som europæere, ikke mistet noget?«

Hvor ser du den såkaldte ’snusfornuft’ i Sverige?