Ny Kaspar Colling-novelle: Hvis jeg havde en førerløs bil ... så ville jeg skrive på min gps, at det skulle køre hele vejen rundt om jorden.

Hvis jeg havde en førerløs bil, så ville jeg bo på landet. Jeg ville købe et hus med en kæmpe grund på Falster eller Lolland. Jeg ville have en hund, måske et par stykker, og nogle norske skovkatte, som kunne færdes, som de havde lyst. Jeg kan let forestille mig, hvordan jeg sidder på terrassen om morgenen i det tidlige morgenlys og ser en af mine katte komme hjem. Norske skovkatte er de smukkeste katte i verden. Hver dag ville jeg lade mig fragte ind til København på mit kontor for at arbejde, for jeg selvom jeg er forfatter, har jeg af og til møder, og under alle omstændigheder, så kan jeg godt lide at være i byen. Hvis jeg havde en førerløs bil, kunne jeg få det bedste ud af byen og det bedste ud af landet. Hvis jeg havde lyst til at drikke mig fuld, kunne jeg bare gøre det, for når jeg skulle hjem, så kunne jeg bare sende en sms til min bil, som så ville komme og hente mig, og så kunne jeg lægge mig ind i bilen og sove hele vejen hjem.