Jacob Mark: Her er fire principper for udlændingepolitikken, som burde kunne samle rød blok Det er principper, der kan skabe tryghed og troværdig, så vi kan løfte nogle af kolossale problemer, som Lars Løkke Rasmussen efterlader.

Uligheden stiger.

Konsekvenserne af klimaforandringerne bliver stadig mere besværlige at ignorere for selv de mest stivsindede benægtere.

Den offentlige sektor er presset i knæ af et voldsomt besparelsesregime. Og arbejdsmarkedet er blevet mere utrygt. Det er den kæmpe opgave, vi skal løse sammen.

Alligevel har udlændingespørgsmålet fået al opmærksomheden i den politiske debat, og lige nu ser det ud til at kunne blive en stopklods for, at rød blok overhovedet kan finde sammen og regere efter et valg. Det går simpelthen ikke.

Jeg vil derfor her forsøge at fremsætte fire principper for udlændingepolitikken, som i mine øjne burde kunne samle rød blok.

Fire principper, som kan skabe tryghed og troværdighed omkring grundlaget for dansk udlændingepolitik, så vi kan komme i gang med at løfte nogle af de kolossale problemer, som Lars Løkke Rasmussen efterlader Danmark med.

1. Vær konstruktiv

I dag er integrationsdebatten polariseret. Vi har groft sagt set en opdeling i strammer- og slapperpartier. I stedet for konkrete diskussioner om, hvad der virker og ikke virker i integrationspolitikken, har den politiske automatpilot reduceret udlændingepolitik til alene at være et spørgsmål om stramninger eller lempelser.

Men er det stramt at skærpe reglerne for forældre, der sender deres børn på genopdragelse? Eller slapt at sørge for, at unge flygtninge kan komme på efterskole? Begge dele er SF-politik, men det er meningsløst at koge det ned til ’stramt’ eller ’slapt’.

Danmark er kendt for sin evne til at bygge gyldne broer gennem det politiske landskab, men udlændingepolitikken er blevet reduceret til et spørgsmål om enten-eller.

Det holder ikke. Hvert forslag bør vurderes ud fra, om det bidrager til eller forringer integrationen af vores nye medborgere. At se på alting gennem et strammer/slapper-filter hensætter en af de vigtigste diskussioner i Danmark i dag i et fastfrosset status quo.

Fremover bør vi tale om, hvordan vi kan styrke integrationen og sikre, at vores nye medborgere bliver en del af fællesskabet.

Og vi bør tale om, hvilke krav vi skal stille til de folk, der kommer hertil. Vi skal tale ærligt om det, der ikke går godt nok, samtidig med at vi ikke taler alting ned i et sort hul og ser problemer, hvor de ikke findes.

2. Reformér asylsystemet

Det nuværende asylsystem bidrager direkte til et blomstrende slavemarked i Libyen, og at flere tusinde mennesker hvert år drukner i Middelhavet eller omkommer på andre farlige ruter.

Hundredtusindvis af mennesker føler sig tvunget til at tage flugten til de europæiske landes grænser, fordi det nuværende asylsystem ensidigt tilgodeser de flygtninge, der kommer spontant.

Det efterlader de allersvageste flygtninge i lejre, der opererer under nogle af de værst tænkelige vilkår på jordkloden. Her prostituerer børn sig selv for at få penge til at bestikke menneskesmuglerne, så også de kan få gavn af det spontane asylsystem.

I øvrigt betyder det, at mange, som kommer til Europa, aldrig får asyl, fordi de ikke har ret til det.

Lad os finde ud af, hvordan vi gør asylsystemet bedre og mere humanistisk. I SF mener vi, at man skal genåbne kvoteflygtningeordningen, hæve udviklingsbistanden, styrke den ydre grænsekontrol og arbejde for asylcentre i nærområderne.

Vi mener, at Danmark skal deltage aktivt i EU-arbejdet for et nyt system. Vi er sikre på, at man med tiden vil opleve, at færre flygter spontant til Europa, hvis der er håb for en værdig tilværelse hjemme eller i nærområdet.

Det langsigtede mål må være, at ingen mennesker tvinges ud på de farlige ruter, men at alle søger asyl fra nærområderne, og at eventuel genbosættelse i Europa foregår gennem FN’s flygtningekvotesystem, så vi sikrer, at det er dem med størst behov, der kommer først i køen.

Det vil samtidig styrke kontrollen med, hvem og hvor mange der kommer til Danmark. Blandt partierne i rød-grøn blok hører jeg en fælles erkendelse af, at det nuværende system ikke er godt nok. Så lad os da handle på det.