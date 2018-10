Bjørn Bredal: Nu er det franske broderskab fæstet ved lov Der er faldet en historisk dom i Frankrig, hvor frihed og lighed ikke længere er alene om at være gældende juridiske principper.

Hvert barn i Frankrig kender slagordet: ’Frihed, lighed og broderskab’ – Liberté, égalité, fraternité. Det blev råbt af de revolutionære, det blev indskrevet i Menneskerettighedserklæringen, og i dag står det på ethvert rådhus og på millioner af monumenter trindt omkring i det sekskantede land. Frihed, lighed og broderskab er republikkens svar på Faderen, Sønnen og Helligånden, alt i Frankrig bygger på denne devise, og den står også som indledning til landets aktuelle grundlov, ’Den femte republik’, som forleden fejrede sin 60-års fødselsdag.

Frihed og lighed er ikke bare slagord, de to begreber er i dag juridisk grundlag for hele det franske retssystem. Der henvises eksplicit eller implicit til frihed og lighed i tusindvis af lovparagraffer. Internationalt gælder det samme, hvilket land har ikke en idé om ’Frihed for Loke såvel som for Tor’?

Og den Europæiske Menneskerettighedsdomstol opfattes af mange som en form for juridisk slagstyrke, der skal udbrede frihed og lighed til stadigt nye dele af juraen. Og det kan man godt, hvis man vil. Frihed og lighed er til at forstå, ligesom det er til at forstå, at de to begreber ofte skal vejes op mod hinanden, når et samfund skal bygges på lov og ret.

Det er guf for dommere, alt det med frihed og lighed. Nogen skal jo lægge snittet, og det synes juristerne selvfølgelig, de er de helt rigtige til.

Men hvad så med broderskabet? Det er lidt ligesom med helligånden i den kristne treenighed: Den blæser i vinden. Faderen og Sønnen, det er nogenlunde til at forstå. Men Helligånden?

Broderskab blæser i vinden, begrebet har aldrig vundet indpas i lovgivningen. Man kan ligesom ikke skrive i loven, at folk skal være søde ved hinanden, siger hjerteløse jurister, og det ville vel nogenlunde være det, der stod, hvis broderskab var lovpligtigt?

Men det står der faktisk, broderskabet. Det står i forordet til den franske forfatning, men er altså lige siden 1789, i modsætning til frihed og lighed, aldrig rigtig kommet videre til de rigtige paragraffer. Ingen har haft lyst eller evne til at transformere dette slagord til juridisk bindende sprog.

Ikke før den 6. juli i år, hvor det franske forfatningsråd, Le Conseil Constitutionnel, afsagde en dom, som virkelig var historisk, og som kan gå hen og få temmelig store konsekvenser. Ikke kun i Frankrig, men i alle lande, som i en eller anden grad bygger deres retssystem på en idé om menneskerettigheder.

For første gang nogensinde blev broderskab i denne dom ophævet til juridisk bindende princip. Endda en slags overprincip, som kan trumfe andre retsregler og gøre noget lovligt, som ellers var ulovligt, og omvendt.

Det er historisk, og historien begyndte sidste sommer, da en landmand ved navn Cédric Herrou hentede ca. 200 flygtninge ved den italienske grænse og gav dem husly på sin sydfranske gård. Flygtningene kom især fra Sudan og Eritrea, og de havde ikke papirerne i orden.

Cédric Herrou fik en dom på fire måneders betinget fængsel for sin gerning, og noget lignende overgik en forsker ved navn Pierre-Alain Mannoni, som fik to års betinget fængsel for at have hjulpet tre flygtninge fra Eritrea.

Men hverken landmanden, forskeren eller en række menneskerettighedsorganisationer ville acceptere disse domme, som de mente var i modstrid med akkurat det tredje af de revolutionære slagord, bemeldte broderskab. Har enhver franskmand ikke en ret og måske endda en pligt til at optræde broderligt over for mennesker, der krydser hendes eller hans vej? Også selv om dette menneske f.eks. er illegal immigrant og dermed i strid med loven?

De indbragte sagen for forfatningsrådet, der er landets højeste autoritet i sager konstitutionelle sager. Der gik et år. Og så faldt dommen: I har ret!

Med henvisning til broderskabet, altså den hidtil inaktive tredje del af den franske, revolutionære og nu republikanske devise, slår forfatningsdomstolen fast, at enhver franskmand har »frihed til at hjælpe medmennesket i en humanitær hensigt og uden hensyn til lovligheden af dette menneskes ophold på det nationale territorium«.