Pernille Vermunds opgør er rettet mod både indvandrere og den politiske korrekthed: Man skal ikke klatte pengene væk på nogen, der bliver et større og større problem for samfundet Vi skal af med krænkelseskulturen og stramme udlændingereglerne, hvis de danske værdier skal overleve, mener formanden for Nye Borgerlige, der står til at komme i Folketinget efter næste valg.

»Vi kommer ikke til at ændre vores ufravigelige krav. Hvis ikke vi får løst udlændingepolitikken fra bunden, kan man lige så godt stemme på de partier, der er i forvejen. Udlændingepolitikken er et problem, der vedkommer alle. Det må jo også være forfærdeligt for Ali eller Mohammed, der er velintegreret, at være i et land, hvor en stor gruppe mennesker får lov til at te sig, uden at det har negative konsekvenser for dem. Hvis jeg var indvandrer, ville jeg blive flov på mit folks vegne og håbe, at landet ville sørge for, at det fik konsekvenser. Og det er politikernes ansvar, at det bliver ved med at sejle«.

Så kontant er meldingen fra Pernille Vermund, da vi sidder på en café tæt ved Sankt Hans Torv på Nørrebro. Den bydel, som hun og partifællen Mette Thiesen kritiserede som tabt i en kontroversiel valgkampsvideo, som blev mødt af stor kritik fra både beboere og politikere.

»Nørrebro er stadig tabt til muslimske imamer og indvandrerbander«, svarer Vermund, da jeg spørger hende, om det stadig er tilfældet.

Hun mener, at problemerne på Nørrebro langtfra er blevet løst. Hvis vi skulle mødes længere ude ved Runddelen, ville Vermund have kontaktet politiet. Det gør hun, når hun besøger områder, hvor det er forbundet med en forhøjet risiko for hende at færdes.

Blå bog Pernille Vermund F. 1975. Uddannet arkitekt. Formand for Nye Borgerlige. Partiet står i de seneste meningsmålinger til at få mellem 2 og 4,2 pct. af stemmerne, svarende til mellem 4 og 8 mandater. Aktuel i journalist Andreas Karkers bog 'Værdikrigeren', der handler om Vermunds personlige og politiske liv.

Nye Borgerlige har stillet tre ufravigelige krav, som skal opfyldes, hvis de skal pege på Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister efter det kommende folketingsvalg: totalt asylstop, udvisning af kriminelle indvandrere efter første dom og et krav om, at udlændinge skal forsørge sig selv og ikke være på overførselsindkomst.

Kravene betyder blandt andet, at man skal skrive artikel 8 i menneskerettighedskonventionen ud af dansk udlændingelovning. Trods kritik fra andre borgerlige partier vil Vermund og hendes parti ikke droppe kravene.

Hvilke danske værdier er det, du gerne vil passe på?

»Vores frihed, demokrati og frisind. Et land med ytringsfrihed og satire, hvor vi ikke går og er så bange for at blive krænket«.

Du ønsker et Danmark med et totalt asylstop og et Danmark, som også skal ud af EU. Dermed mister vi goderne af arbejdskraftens frie bevægelighed. Hvem skal så udgøre den arbejdskraft, som der er så stor mangel på?

»Altså for at være streng: Migranter fra muslimske lande er jo ikke brugbar arbejdskraft«.

Der er jo sket en fordobling af antallet af indvandrere med ikkevestlig oprindelse på landets uddannelser. De kan vel blive en god arbejdskraft?

»Det er der ikke noget, der tyder på. Det er jo klart, at når Danmark bruger så mange penge på at forsøge at uddanne indvandrere, er de også på uddannelserne. Det er dejligt for dem, men jeg synes ikke, at man skal klatte pengene væk på nogen, der bliver et større og større problem for samfundet og er repræsenteret i de kriminelle statistikker. Det er trods alt andre menneskers penge og frihed, man forvalter«.

Dit parti vil have skattelettelser og føre en meget liberal økonomisk politik. Kritikere vil sige, at du er i gang med at nedbryde den danske velfærdsmodel med din politik, og at det er udansk ...

»Danmark har eksisteret i flere tusind år, og den socialdemokratiske velfærdsstat har eksisteret i maksimalt 60-70 år. Den velfærd, der er i vores samfund, er ikke skabt af velfærdsstaten, men af arbejdsomme og innovative mennesker. Velfærdsstaten er en del af Danmark, men at have en af verdens største offentlige sektorer er ikke en grundlæggende dansk værdi, som fortsat skal indgå i det danske samfund«.

Det er ikke en værdi, du synes, at vi skal kæmpe for?

»Det er ikke mit eller Nye Borgerliges ønske, at den offentlige sektor skal blive ved med at være så stor i forhold til den private«.

Du beskriver et Danmark med drastiske lovændringer og en nedbrudt velfærdsmodel. Hvad er det for et Danmark, du er ved at tegne op, som samtidig bevarer de gamle værdier?

»Man kan ikke værne om samfundet, uden at loven tilpasser sig udviklingen. Vi er ikke i en situation, hvor vi kan byde folk hjertelig velkommen og lade dem være på offentlig forsørgelse. Derfor skal nogle grundlæggende love ændres, så de er tidssvarende, og vi må træde ud af forældede konventioner, der skader vores land. Vi ser jo også, hvordan resten af Europa forsøger at løse det her massive problem. Det er jo ikke en dansk værdi, at vi skal have kriminelle udlændinge i Danmark«.

Er det ikke en dansk værdi at tage imod flygtninge?

»Det har været en dansk værdi at hjælpe flygtninge, og det er det stadig. Men det er også en dansk værdi at gøre det på en måde, der gavner flest for de penge, vi afsætter, og hvor landet samtidig lider mindst mulig overlast. Havde de flygtninge, der kom hertil, opført sig ordentligt, havde vi heller ikke behøvet at indføre et totalt asylstop. Den dag, der flygter mennesker fra Tyskland eller Sverige, står vi selvfølgelig klar med åbne grænser. Men ikke over for lande, der ligger langt fra vores og skaber så store kulturproblemer«.

Så det, der før har været en dansk værdi, at tage imod flygtninge, skal stoppe nu?

»Jeg ved faktisk ikke, om jeg vil sige, at det er en dansk værdi at tage imod flygtninge. Jeg tror, at hvis man havde siddet i 50’erne, da flygtningekonventionen blev indført, og set de konsekvenser, flygtningestrømmene har i dag, havde man lavet en lov, der kunne tilpasses tiden. Det har været en dansk værdi at yde beskyttelse, og det kommer vi stadig til at gøre i nærområderne. Her kan vi faktisk hjælpe mange flere, end vi gør nu med asyl«.

Men I vil jo også afsætte færre penge til den nærområdeindsats, så hvordan hænger det sammen?

»Det er noget, vi må forhandle med de øvrige partier. Det vigtigste er at gøre op med den asylpolitik, vi fører nu«.

Ser du det ikke som en politisk pligt at hjælpe de mennesker, der kommer til vores grænser?

»Jeg ser det ikke som en politisk pligt, men som udlændinges personlige ansvar at ville integrere sig. I modsætning til kvoteflygtningene er det folk, der er rejst gennem en masse sikre lande for at komme hertil, så de må jo også vide, hvad vi er for et land, kende vores velfærdssystem og have et ønske om at tilpasse sig«.

Nej, DF, vi ved ikke, hvad I står for

Pernille Vermund har før siddet i Helsingør Byråd for Det Konservative Folkeparti. Hun forlod blandt andet partiet på grund af deres for ’blødsødne’ udlændingepolitik. I 2015 stiftede hun Nye Borgerlige sammen med Peter Seier Christensen, og året efter havde partiet samlet underskrifter nok til at blive opstillingsberettiget.

Den fortælling kan man læse i den nyudgivede bog ’Værdikrigeren’, som følger Vermunds opvækst og politiske karriere og redegør for hendes syn på forskellige af nyere tids politiske begivenheder, blandt andet Muhammedkrisen og Brexit.

Men Vermunds kamp handler ikke kun om udlændingepolitikken. Den er også et opgør med den politiske korrekthed, der er dikteret af de kulturradikale og magteliten.

»Politisk korrekthed får magt, hvis man undlader at tage en debat om bestemte emner af frygt for at blive stemplet som racist eller et ondt menneske.På den måde siger man, at der er en debat, man ikke vil gå ind i«.

Hvem er de politisk korrekte?

»De kulturradikale. De vil gerne fremstå rummelige, selv om de ikke er det. Men de findes også på højrefløjen. F.eks. når Søren Pape (K) siger, at vi skal huske anstændigheden i udlændingepolitikken. Så siger han indirekte, at de, der mener noget andet end ham selv, er uanstændige. Det er politisk korrekthed«.

Du har anklaget Dansk Folkeparti for at være blevet for politisk korrekte?

»Det er de også blevet. Da Pia Kjærsgaard overlod magten til Kristian Thulesen Dahl, holdt partiet i høj grad op med at tale om problemerne med islam og muslimer. I stedet pakkede de tingene ind og nøjedes med deres slogan: ’Du ved, hvad vi står for’«.

Pernille Vermund vil være politisk ukorrekt. Hun mener, at det er et problem, når danske medier skriver, at en forbrydelse er begået af ’unge’ i stedet for at skrive f.eks. ’somaliere’, og at medierne fordrejer begivenheder, så de ikke passer til deres eget politik korrekte verdensbillede.

I dag omtaler man f.eks. folk efter deres diagnoser i stedet for at kalde dem ’åndssvage’ eller ’idioter’. Kan sprogændringer og udeladelse af specifikke ord ikke være et udtryk for, at folks verdenssyn ændrer sig?

»Jo, klart. Sproget er vigtigt, for jo mere præcis man er i sit sprog, jo lettere bliver det at kommunikere. Lige nu putter vi også ikkevestlige indvandrere ned i den samme kasse. Men vi ved jo godt, at der er forskel på, hvilke kulturer folk kommer fra. Jeg så gerne, at man omtalte folk som persere, kurdere eller arabere. På den måde kan man også bedre se, hos hvilke folk de store integrationsproblemer ligger«.