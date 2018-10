Lærere: Nej, prøveklare elever er ikke nødvendigvis uddannelsesparate Hvornår valgte vi, at færdigheder, mekaniske processer og individorienterede unge var vigtigere end problemløsende, samarbejdsorienterede og innovative unge?

»De prøveklare klarer prøven bedre«, skriver Matematikfessor, der er et firma, der blandt andet har specialiseret sig i at træne elever til at blive prøveklare, og som mange af andets skoler bruger.