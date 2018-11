Seniorrådgiver: Hvad venter politikerne på? Omsæt nu jeres forargelse over skattesvindel og hvidvask til handling Et år efter Paradise Papers blev lækket, er der stadig ikke ændret afgørende på det system, der tillader denne form for storstilet skatteunddragelse og skumle skattely på fjerne paradisøer.

Så er vi her igen – endnu et jubilæum for en finansskandale.

I denne uge for et år siden blev de såkaldte Paradise Papers lækket: Medier verden over kunne afsløre, hvordan det globale advokatfirma Appleby og andre havde hjulpet en lang række meget rige folk og store virksomheder, bl.a Nike og Apple, med at lave meget komplicerede selskabskonstruktioner og planlægge sig ud af at betale skat.

Status et år efter er, at der stadig ikke er ændret afgørende på det system, der tillader denne form for storstilet skatteunddragelse og skumle skattely på fjerne paradisøer. Og status er samtidig, at skandalen blot er én i rækken af mange.

Hele miseren er jo, at skandalerne ruller, fordi der er et system, der tillader det – og faciliterer det

Det er kun et par uger siden, at vi vågnede op til nyheden om, at Europa er blevet lænset for mere end 410 milliarder kroner af banker, advokater og andre udspekulerede folk i finansverdenen.

Det er udbytteskatteskandalen, som har kostet den danske statskasse mindst 12 milliarder kroner, der kunne være brugt på uddannelse og sundhed herhjemme og i udviklingslandene.

Så er der hvidvaskningsskandalen, hvor Danske Bank spillede en central rolle, og hvor ledelsen tilsyneladende så igennem fingrene med, at der blev bedrevet hvidvaskning i den estiske afdeling.

Der er Panama Papirerne, hvor Nordea indgik i lækket, Swiss Leaks, hvor HSBC, endnu en storbank var hovedaktør, Luxembourg lækagen, hvor PriceWaterHouseCoopers spillede en central rolle i at sikre en lang række virksomheder og banker helt særlig aftaler, såkaldte sweetheart deals, som betød deres skattesatser blev ualmindeligt lave – for nogle under 1 procent.

Resultatet er: et meget stort stykke kage til de få, og små krummer til vi andre, som kun får kendskab til storsvindlen, fordi nogle få virkelig modige whistleblowers lækker oplysninger. Og fordi dygtige journalister bearbejder materialet og deler det med den brede offentlighed.

Nu venter vi så på, at politikerne omsætter deres forargelse over skandalerne til handling.

For hele miseren er jo, at skandalerne ruller, fordi der er et system, der tillader det – og faciliterer det. Her er skattelyet en central brik.

Finanskrisen og de utallige sager, der er fuldt efter, har tydeliggjort, at vi ikke kan have tillid til, at bankerne kan drive systemet selv. Derfor må vi kræve, at politikerne griber ind og sætter borgerne før bankerne.

Løsningen er gennemsigtighed:

Gennemsigtighed omkring hvem, der i virkeligheden ejer hvad. Vi skal have offentlige registre over det, der på et lidt mere teknisk sprog hedder reelle ejere i hele verden.

Vi har registre i Danmark, som sammen med England var forløbere – men vi er nødt til at have disse registre i hele verden – også i såkaldte skattely.

Gennemsigtighed om de aktiviteter, de store, multinationale selskaber står bag i alle de lande, de driver virksomhed i. Det kan være med til kaste lys over de transaktioner, der sker internt i selskaberne, mellem datterselskaber.

Analyser anslår at over 50 procent af de internationale transaktioner foregår internt i virksomheder – transaktioner, der derfor er rigtig svære at få et overblik over.

Gennemsigtighed omkring de mange skattely. Det skal ikke være muligt for lande at tilbyde ’fuld diskretion’, stråmænd og skuffeselskaber, det underminerer alle verdens statskasser.

Så tag nu den tyr ved hornene, politikere.