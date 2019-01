Brevveksling mellem Dan Jørgensen og Morten Messerschmidt: Hvis man kæmper for danske værdier, viser historien soleklart, at Socialdemokratiet er langt bedre garant for dem end liberalisterne

Kære Dan

Det er fem år siden, du og jeg rejste Europa rundt for at lave tv sammen. Vi lærte hinanden at kende som kammerater mere end kollegaer, og vi blev klogere på Europa.

I Tyrkiet talte du begejstret om at trække landet i retning af vore vestlige værdier. I Tyskland delte du eurodrømmen med vore passionerede værter i centralbanken. Og i England var du ikke sen til at kalde modstand mod muslimsk indvandring racisme. Sikke meget, der er sket!

I dag indtager du og dit parti de diametralt modsatte positioner. I står vagt om forbehold, kopierer vores udlændingepolitik og er vist også imod at optage Tyrkiet i EU. Det er godt. Jeg er glad for den odyssé, I har været på.

Men der nager en tvivl. Og tvivlen blev ikke mindre, da jeg læste din bog ’Staunings arv’. For lige så forankret man her fornemmer, du er i din partihistorie, lige så lidt mærker man dit hjerte banke for danmarkshistorien. Og mellem de to er én afgørende forskel: Partihistorie er noget, vi vælger. Folkets og nationens historie er vi sat ind i. Det er en kær pligt.

Om landet så ledes af dem, vi ønsker allermindst, elsker vi dog stadig Danmark, fordi det er vores fædreland. Partihistorie er logos, danmarkshistorie patos.

Og hvis Socialdemokratiets omvendinger skal have troværdighed, må de bygge på det sidste. Skal vi tro på, at I for alvor har vendt kulturradikalismen ryggen, må I også vise, at I sætter fædreland før ideologi.

Jeg kan blive i tvivl, når du i din bog ikke under Berg og I.C. Christensen ros for den rolle, de spillede. I partihistorien kan du censurere dem væk, men i danmarkshistorien skal de ikke miskendes for at have lagt grunden for parlamentarismen.

Selv en god socialdemokrat burde kunne lægge partibogen til side og glæde sig over den større historie, han eller hun er en del af – nemlig hele Danmarks historie.

Hvis det skal have troværdighed, at Socialdemokratiet er slået ind på denne nye kurs, må det ikke handle om, hvad der for tiden ser ud til at varetage partiets vælgerinteresse. Så må det handle om Danmark – også de dele af historien, vi ikke selv sympatiserer med.

Skal vi tro på, at Socialdemokratiet for alvor har vendt kulturradikalismen ryggen, må I også vise, at I sætter fædreland før ideologi Morten Messerschmidt

Hvis din rejse, Dan, vitterlig er endt der, så er det H.C. Hansen og Hedtofts gamle parti, der måske er ved at vågne, efter at J.O. Krag og hans generation omdannede det gamle arbejderparti til en del af den kulturradikale modebevægelse, der med abstrakte idealer, hyperindividualisme og internationalistiske tanker gradvis fjernede sig fra det danske.

En god socialdemokrat ville aldrig lade internationale konventioner diktere dansk udlændingepolitik. Hvorfor skulle dommere fra Rusland, Aserbajdsjan, Tyrkiet eller Georgien være bedre til at dømme over danske forhold end danske dommere? Hvorfor ikke lade de danske domstole afgøre vore grundrettigheder?

Og en god socialdemokrat ville aldrig lade EU diktere følsomme anliggender som udlændinge- og velfærdspolitik. Han ville sige fra. Ikke lægge sig ned.

Som du kan høre, tillader jeg mig at knytte et vis håb til den bevægelse, du og dit parti befinder sig i. Men det afgørende er selvsagt, at I reelt mener det. At I reelt har fravalgt den sti, som med Krag og hans efterfølgere førte ikke bare Socialdemokratiet, men hele landet på afveje. Hvilken glæde det vil være!

Men handler det blot om at indrette sig efter en ideologisk modestrømning, vil historiens dom ikke være mild.

Kære Morten

Jeg værdsætter dit venskab og holder af vores diskussioner. Derfor er jeg heller ikke hverken overrasket eller forbitret over, hvordan du i dit brev i vanlig spydig stil karikerer mine standpunkter. Håber, du vil bære over med et lidt mindre farverigt, men til gengæld mere sagligt svar.

Du har ret i, at meget er sket i Europa i de sidste 6 år. Men faktisk har min holdning til de temaer, du fremhæver, ikke ændret sig.

Jeg mener stadig, at der er behov for, at EU spiller en aktiv rolle i at støtte de demokratiske og sekulære kræfter i Tyrkiet mod Erdogans autoritære kurs. Ligesom jeg stadig er glad for, at EU med Tyskland i spidsen forhindrede, at Grækenland gik statsbankerot, og jeg er stadig dybt kritisk over for Ukips rolle i britisk politik, især partiets åbenlyse løgne om brexit.

Du nævner også, at mit parti har skiftet kurs i forhold til udlændingepolitikken. Det har du ret i. Vi lægger i dag større vægt på at begrænse antallet af udlændinge, der kommer til Danmark. Det handler ikke om, som du frygter, at vi blot vil pleje vælgerinteresser. Vores politik bunder i en saglig og ærlig analyse, der viser, at vi i Danmark over en årrække simpelthen har modtaget flere udlændinge i vores land, end vi har magtet at integrere. En ny kurs er derfor nødvendig, hvis vi vil bevare det velfærdssamfund, som mit parti har været hovedkraften bag at opbygge igennem mere end 100 år.

Med hensyn til de internationale konventioner er jeg enig med dig i, at de sagtens kan diskuteres. Visse af dem ville det formentlig være en god idé at skrive om, så de blev mere tidssvarende. Det er også vigtigt for mig, at vi i Danmark har grundlæggende kontrol med vores egen udlændingepolitik.

Der hvor vi har divergerende holdninger, er i forhold til, om Danmark bør træde ud af konventionerne. Det mener jeg bestemt ikke, vi bør. Vi lever i en tumultarisk verden, hvor der er stort behov for fælles spilleregler, der sikrer menneskers rettigheder.

Hvis ikke der findes fælles regler og institutioner, bliver det magtens lov – og ikke lovens magt – der dikterer. Det er næppe i et lille lands interesse.

Hvilket bringer mig til dit måske vigtigste kritikpunkt. Du har læst min bog ’Staunings arv’. Desværre som en vis herre læser Biblen. Du mener at kunne udlede af værket, at jeg er lidt dansker og for meget socialdemokrat. Men her opstiller du en kunstig modsætning. Jeg er nemlig både dansker og socialdemokrat. Ikke det ene mere end det andet. Det er i øvrigt ikke nyt i mit parti.

Jeg er både dansker og socialdemokrat. Ikke det ene mere end det andet Dan Jørgensen

Da Stauning blev folketingskandidat i Faxe-kredsen, fik han syet et lille dannebrogsflag på den røde fane, hans partifæller bar til 1. maj-demonstrationerne. Det var også Stauning, der gjorde Socialdemokratiet til landets største parti under parolen ’Danmark for folket’. Stauning mente, at værdierne frihed, lighed og solidaritet skulle forme Danmark. Det havde han danskernes opbakning til – eller rettere: Det havde han flertallet af danskernes opbakning til.

Nogle var bestemt også imod den udvikling. Din helt, Venstre-manden I. C. Christensen, kæmpede ganske vist for parlamentarismens indførsel. Det tjener ham til ære. Men derudover er der vist ikke meget at hylde ham for. Alle sociale tiltag fra Socialdemokratiets side slog han brutalt ned. Ligesom vi heller ikke må glemme hans antidemokratiske tendenser.

Under påskekrisen opfordrede han kongen til at knægte demokratiet for én gang for alle at få bugt med de forfærdelige socialdemokrater. Sandheden er, at det borgerlige Danmark med de nationalkonservative værdier, du så paradoksalt hylder, nok aldrig har været særlig danske.

Spørger man danskerne i dag, hvilken dansk værdi der er vigtigst (som regeringen faktisk gjorde med den såkaldte værdikanon), svarer de: velfærdssamfundet. Den danske universelle velfærdsstat kaldes af politologer i hele verden ofte blot ’den socialdemokratiske model’.

Havde dine borgerlige helte fået magt, som de havde agt, havde vi haft et helt andet samfund. De bekæmpede med næb og klør først Stauning og senere velfærdsstatsarkitekterne Hedtoft, H.C. Hansen, Kampmann og Krag. Set i den historiske optik giver det også god mening, at Danske Folkeparti i disse år flirter med tanken om at støtte Mette Frederiksen som statsminister frem for Lars Løkke Rasmussen. Hvis man kæmper for danske værdier, viser historien nemlig soleklart, at Socialdemokratiet er langt bedre garant for dem end liberalisterne til højre.

Kære Dan

Du afslutter din hilsen med en appel om, at vi i fællesskab kan kæmpe for danske værdier. Men jeg er stadig i tvivl om, hvordan de for dig adskiller sig fra socialdemokratiske værdier?

For mig er Danmark hævet over partipolitik. Men jeg tvivler på, om du føler det samme, når du i dit svar sætter lighedstegn mellem danske værdier og velfærdssamfundet. Danmark er jo mere end velfærd. Danmark er mave over hjerte. Ellers ender vi jo i Krag og Aukens golde statsverden, ikke Bomholt og Kampmanns sjælfulde Danmark.

Hvis jeg spørger dig: Hvad er en god socialdemokrat, vil du vel svare: En, som sætter alt ind på partiets politik. Men hvis jeg så spørger dig: Hvad er en god dansker, vil du da svare det samme? At det er den, der sætter alt ind for landet; loyalt, opofrende og solidarisk kæmper for vor gamle nations overlevelse?

Og hvis de to – ideologien og fædrelandet – en dag står i modsætning til hinanden, hvad kommer da først? Dette er det egentlige spørgsmål, jeg prøver at stille dig.

Lad mig illustrere med en håndgribelig del af din egen partihistorie.