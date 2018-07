Socialdemokrat: Derfor vil Dansk Folkeparti savne de radikale

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Morten Messerschmidt har i Politikens spalter de seneste uger fyret en tirade af ubehageligheder afsted mod Det Radikale Venstre, som ingen ifølge Dansk Folkeparti-profilen vil savne. Men i EU-politikken er det netop DF, der kommer til at savne Radikale Venstre, ligesom de to partiers politik i sidste ende har samme neoliberale retning.

Hvis der var to politikere, der ved sidste europaparlamentsvalg stod skulder ved skulder, så var det Morten og Morten. Messerschmidt og Helveg altså. Dansk Folkeparti og Radikale i et bizart og tæt parløb for at fremme sig selv og hinanden.

Man kunne ligeledes håbe, at Dansk Folkeparti dropper deres samarbejde med Radikale ikke mindst på EU-politikken

Morten og Morten udgav sammen en samtalebog som optakt til valgkampen og turnerede land og rige rundt i for/-imod-debatter om EU. Helveg stillede gladeligt op til verbale ørefigner for at komme i medierne, og Messerschmidt havde brug for en let modstander at spille bold op ad med sin ’Mere Danmark, mindre EU’-kampagne. I Helvegs øjne var alle, der forholdt sig kritisk til EU, forkert på den, fordi de risikerede at sætte visionen om det indre marked over styr. I Messerschmidts øjne bestemte EU for meget, og i dag mener han, at Danmark skal helt ud af EU med briterne som forbillede på, hvor godt det kan gå.

Således samarbejder de to partier ikke blot taktisk. Deres politikker vil i høj grad føre i samme retning, nemlig mod en neoliberal form for globalisering, hvor de frie marked er gud, og vi reelt ikke kan gøre meget andet end at indrette os på vilkårene.

Hos Radikale, fordi vi skal elske og takke alt, der kommer fra EU’s indre marked, og åbne endnu mere op for den frie bevægelighed, uanset hvad det fører med sig af social dumping og finansiel spekulation. Og hos Dansk Folkeparti, fordi deres Dexit -politik medfører, at vi som briterne følger EU s regler uden at have indflydelse på dem og er magtesløse i forhold til skattespekulation, miljøpolitik, social dumping osv.

Jeg ser som Messerschmidt positivt på, at Socialdemokratiet går til valg uden de radikale som fast makker både i forhold til Folketing og Europa-Parlament. Man kunne ligeledes håbe, at Dansk Folkeparti dropper deres samarbejde med Radikale ikke mindst på EU-politikken. Vi har brug for en mere retfærdig globalisering frem for den neoliberalisme, som Radikale og DF samarbejder om. Det kræver, at vi kommer ind i kampen i EU om politikkens substans frem for at diskutere for og imod.