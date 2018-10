Morten Messerschmidt: Hvorfor tror alle på venstrefløjen, at mine politiske overbevisninger er skabt af rent had?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Størst af alt er kærligheden, hører vi hos Paulus. Men på venstrefløjens avantgarde løftes for tiden Pauli ord til et helt nyt niveau. Her har man nemlig udviklet en langt finere kærlighed end den til et andet menneske; her dyrkes kærligheden til dem, man slet ikke kender. Helst tusindvis af kilometer borte. Og helst fra spændende, fremmede kulturer.

Dette er den ægte kærlighed – bekendelsen ikke til et enkelt menneske, men til menneskeheden: den abstrakte kærlighed.

Men til forskel fra den simple kærlighed går den abstrakte kærlighed hånd i hånd med hadet, nemlig til dem, der ikke elsker abstrakt. Ja, i disse fine kredse er intet så godt som at elske en, man aldrig har mødt, og hade dem, der er fanget i så primitive følelsers vold, at de elsker dem, de kender. Hvor tarveligt!

Som en vildfaren pil af Amors bue strømmer den abstrakte kærlighed igennem de humanistiske miljøer. Og den har sin sidemand med sig. For deler man ikke deres kærlighed, ja, så har man slet ikke del i kærligheden. Tværtimod, så er man hadefuld. Af den abstrakte kærlighed har dens apostle nemlig udviklet en subtil evne til at inddele verden. Ikke i dem, der elsker eller ikke gør. Men i dem, der elsker rigtigt, og dem, der bare hader.

Det indså jeg, da jeg for nylig var i tv-debat med forfatteren Knud Romer. Temaet var det svenske valg, men Romer ville hellere tale om sine egne idiosynkrasier. Og da det mislykkedes, skete transformationen. Af den vennesæle, der elsker verden, opstod der nu et frådende og resignerende udfald, hvor Romer efter kaskader af ord og indfald hensank til de abstrakt elskendes største bekendelse. »Du er fuld af had«, lød det med et hvæs fra den litterære kolos, da han i en symbiose af foragt og afmagt indså, at han var uden støtter omkring bordet.

Men Romer er ikke alene om hadet. Ugen forinden havde jeg kritiseret nogle borgere, der af deres hjerters godhed havde hjulpet 138 udlændinge hertil. Under navn af ’venligboere’ havde de indsamlet midler, hvor man kunne være god helt uden at løfte en finger. Og det passer godt for de abstrakt elskende, der har for travlt til at redde mennesket foran sig, men nok kan give en skærv for at redde dem, de aldrig har mødt.

Det er netop sagen ved de pæne mennesker: Deres had er båret af kærlighed. Vel at mærke abstrakt kærlighed, men således bliver det pænt at hade

Men skulle man tro, at folk med så store hjerter også har brede skuldre, så tager man fejl. Kun en porcelænsfin fernis dækker over den selvretfærdighed, der er det egentlige åndelige indhold hos venligboernes hyggetanter og folk som Knud Romer, Carsten Jensen, Georg Metz, Suzanne Brøgger, Bettina Heltberg, og hvad de ellers hedder alle sammen.

Gør man som jeg opmærksom på, at der er en pris for deres godhed, og at den næppe betales af de behjertede bag indsamlingsbøsserne, ja, så krakelerer den polerede facade. Som en kamelæon skiftes der fra venlighed og hjertevarme til hadets trumfende postulat! Ligesom Romer formanede venligboernes uvenlige talsmand, at jeg burde »lægge hadet fra mig«.

Hvor end den abstrakte kærligheds apostle går, synes hadet at følge dem som en skærm mod kritik og angreb. Det er selve ledetråden i deres verdensbillede. Uenighed er ikke uenighed. Det er had mod kærlighed. Og når argumenterne ikke rækker, slår hadet igennem som et retorisk hestespark.

Taler du mod EU, hader du Europa. Er du bekymret for indvandringen og dens konsekvenser, hader du de fremmede. Elsker du Dannebrog, hader du verden. Ser du ægteskabet som noget mellem to af modsat køn, hader du homoseksuelle.

Had, had, had – det er det stærkeste, som det frigjorte og gode menneske i dag kan ty til som forsvar for sin sag. Fra venligboerne over Knud Romer til Carsten Jensen, der ser skimlede kældermennesker overalt. Det må være uhyggeligt. At hade er jo forkert, ikke? Medmindre man hader det rigtige, naturligvis. Som når antihaderne hader haderne. Så er hadet fromt og godt.