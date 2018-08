Messerschmidt: David Trads er den gode. DF er de onde. Eller hvad?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I sin bog fra 1933 beskriver Hartvig Frisch de totalitære bevægelsers heroismekult som den grundlæggende årsag til deres sejr. Kultens herodyrkelse fødte den levendegjorte frelser, der som repræsentant for det rene og sande kunne rense landet for ondskab: det godes kamp mod de onde.

Med sin kommentar – eller hvad det nu er – 11. august i Politiken skriver David Trads sig ind i denne herodyrkelse, idet han anklager Dansk Folkeparti for at fejre, at man har hindret »klodens mest udsatte mennesker i at få anstændig hjælp«.

David Trads er den gode. Dansk Folkeparti er den onde. At lempe udlændingeloven er af det gode. At stramme af det onde. Og med ondt skal ondt fordrives, thi det gode har altid ret.

Desværre er der bare det forbitrede ved det gode og det onde, at det er absolutte størrelser, man derfor gør klogt i at nærme sig med varsomhed.

Kunne det brede flertal af udlændingestrammere, der nu findes på Christiansborg, derfor ikke med rimelighed anføre, at de er af det gode?

Jeg kender ingen kollega, der bekender sig som tjener af det onde. Og kunne det brede flertal af udlændingestrammere, der nu findes på Christiansborg, derfor ikke med rimelighed anføre, at de er af det gode? At det er godt ikke at holde hånden under menneskesmuglere? At det er godt ikke at tildele statsborgerskab til folk, der mistænkes for terrorsympati? At det er godt at frigøre kvinder fra et tøjfængsel? At det er godt, når folk animeres til at genrejse deres fædreland frem for at lukrere på vort?

I min verden er det af det gode. Men det gør hverken mig, Dansk Folkeparti eller andre for den sags skyld til gode, lige så lidt som det gør vore modstandere onde.

En sådan tænkning hører nemlig slet ikke til i et parlament; men i kirken, hvor vi kender Gud og Kristus som de absolutte gode; Fanden som den onde.

Men hos den salvelsesfulde Trads skelnes der ikke mellem guddommelige absolutter og jordlige uenigheder.

Her er der intet skel mellem kejser og Gud.

Og dermed skriver Trads sig ind iblandt alle totalitære bevægelser, der mente at tjene det gode.

Og som her i avisen naturligvis får spalte på spalte til rådighed – i det gode uvæsens tjeneste.