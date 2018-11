Forfatter: Giv Forfatterskolen penge til et bestyrelseskursus Havde Forfatterskolens bestyrelse været sig sit ansvar bevidst, ville det næppe være kommet så beskæmmende vidt.

Man tror reverenter talt ikke sine egne øjne under de indblik, man i disse dage får i livets gang på Forfatterskolen i København.

Senest har de økonomiske følger af den almindelige og selvforskyldte nedsmeltning betydet, at skolens bestyrelse har sendt kulturministeren en omfangsrig regning. Hvad der bedes om, er ekstra penge til at rette op på de fejl, der er begået, og de skader, der er forvoldt, og som for manges vedkommende kunne være undgået.

Der bliver i debatten dvælet ved tilstrækkelig mange detaljer og knebret om tilstrækkelig meget irrelevant, så lad mig for afvekslingens skyld nøjes med følgende.

Forudsætningen for enhver veldrevet virksomhed er som bekendt en vågen og handlekraftig bestyrelse, der selvfølgelig altid vil være særlig udfordret i krise- og overgangstider. Dem har vi hørt meget om. Forfatterskolens bestyrelse synes at være den eneste instans i den groteske proces, som endnu ikke har fået problemer på grund af sin misrøgt af skolens drift, og som åbenbart heller ikke har noget at bebrejde sig selv.

Det er en gammel erfaring, at i offentlige som private virksomheder i almindelighed er det ledelsen, der afgør ’stedets ånd’. Sådan er det. Det vil i dette tilfælde sige rektoratet og den siddende bestyrelse.

De skiftende rektorer er ikke gået ram forbi. Deres vasketøj har været hængt til skue på alle pressens tørresnore. Anderledes med det massive og vedholdende svigt, som bestyrelsen har ansvaret for.

Selvfølgelig handler det ikke om at blande sig i det daglige arbejde, men det handler i højeste grad om at »sikre, at undervisningen foregår på højeste niveau«, som det udtrykkeligt hedder i Forfatterskolens formålsparagraf, og som er forpligtelsen over for ministeriet.

Hvis der i den daglige drift opstår forhold, der direkte modvirker dette formål, er det et ufravigeligt bestyrelsesanliggende.

Havde bestyrelsen for alvor holdt sig for øje, hvad den havde mellem hænderne, kort sagt været sig sit ansvar bevidst i tide og ladet sig diktere af det, ville det næppe være kommet så beskæmmende vidt.

Måske kan et kursus i bestyrelsesarbejde nå at komme med på listen over de store ekstraomkostninger, som ministeren nu skal tage stilling til?