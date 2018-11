Israels ambassadør: Grundløse og vanærende beskyldninger mod Israel

Lægerne Jørn Nerup og Torben Mogensen hævdede for nylig (15.11.) i Politiken, at »offentligheden kun får sparsom information om forholdene i de palæstinensiske områder gennem medierne«. Jeg synes ikke, det pågældende indlæg forsøgte at udfordre denne påstand, tværtimod var der tale om et dæmoniserende indlæg rettet mod Israel. Der var ingen intentioner om at finde løsninger. Nogle af de grundløse og vanærende beskyldninger mod Israel, i hvad der nærmest er et politisk manifest, tenderer blod-smæderygter.

Israel bliver ondskabsfuldt beskyldt for at behandle israelere før palæstinensere, men der er ingen eksempler?

I virkeligheden gør Israel alt for at redde palæstinensiske liv. Her er bare ét af mange veldokumenterede eksempler: En palæstinensisk byggepladsarbejder faldt seks etager og fik alvorlige hovedskader. Den israelske hær indsatte en helikopter, som straks fløj til et israelsk hospital for at redde den tilskadekomne. Redningsaktionen blev gennemført af hærens medicinske enhed på Vestbredden under ledelse af generalløjnant dr. Ido Dachtman. Som denne flere gange har sagt til medierne: »Når der er tale om en ulykke, stiller vi ingen spørgsmål eller placerer ansvar. Vi er her for at sikre, at de tilskadekomne modtager den bedste medicinske behandling«.

Det bliver også nævnt, at Israel ønsker at udsulte den palæstinensiske befolkning i Gaza. Det er ikke mere end et par uger siden, at Hamas (som overhovedet ikke bliver nævnt af lægerne) og andre palæstinensiske terrorgrupper affyrede mere end 460 raketter og morterer mod israelske civile i det sydlige Israel. Alt imens dette stod på, stod grænseovergangen mellem Israel og Gaza, Keren Shalom, åben. Israelere satte deres liv på spil, ikke for første gang, for at sikre, at hundreder af lastbiler med benzin og humanitære varer kom ind i Gaza. Samtidig med at Hamas terroriserede israelske borgere ikke langt derfra.

Flere hundrede mennesker krydser grænsen mellem Israel og Gaza hver eneste dag. Også for at modtage lægebehandling. Det gør sig også gældende mellem Israel og Vestbredden. Tallene kan nemt søges frem på nettet via de israelske myndigheders hjemmesider.

Endelig er hovedformålet med indlægget fra lægerne Jørn Nerup og Torben Mogensen at advare mod den generelt frygtelige situation i Gaza, selvfølgelig uden at nævne de mange projekter, der støttet af Israel vil forbedre situationen, men som bliver forhindret af Hamas. Israel støtter en generel løsning på energisituationen, som skal forbinde Gaza til naturgasinfrastruktur. Et projekt om at udvikle solenergi er også støttet af Israel. Endelig har Israel præsenteret en plan for en industriel zone i Gaza, som kan skaffe masser af jobs til palæstinenserne. Israel er klar til at facilitere dette øjeblikkeligt, men det kan ikke ske uden samarbejde med palæstinenserne.

Der er bedre måder at forbedre forholdene for palæstinensere i Gaza og Vestbredden på end at ty til de gammelkendte falske anklager mod Israel, mens ansvaret hos det palæstinensiske selvstyre fuldstændig ignoreres. Samtidig er det også utilstedeligt, at de lidelser, som israelske civile har levet under qua palæstinensisk terror igennem årtier, fuldstændig negligeres.