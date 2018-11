Radikale: Beskat forældrekøb og opfør 20.000 ungdomsboliger for pengene Skat på forældrekøb skal finansiere 20.000 boliger til unge hjemløse.

Danmark er det nordiske land, hvor hjemløshed blandt unge breder sig mest. Der er nu dobbelt så mange unge uden hjem, som der var i 2009. Det viser en ny analyse fra tænketanken Kraka, som Politiken omtalte 21. november. Krakas analyse har et indlysende budskab til os: Vi bekæmper hjemløshed, når vi bygger flere billige boliger.

Radikale Venstres løsning er en ungdomsboligfond. Vi vil afskaffe de særlige begunstigelser i forbindelse med forældrekøb. Forældre kan i dag eksempelvis trække renteudgifter for forældrekøbet direkte fra i det overskud, de får fra deres børns huslejeindtægter. Hvis vi afskaffer særfordelene, kan vi potentielt hente omkring 285 millioner kroner ind årligt til statskassen. Vi vurderer, at fonden dermed kan medfinansiere 20.000 ungdomsboliger på sigt.

Det er et skrigende behov for, at vi gør op med skævhederne på boligmarkedet for unge. For det er, som det står skrevet i Matthæus-evangeliet: »Den, som har, ham skal der gives, og han skal få overflod«. På den ene side har vi forældre, der vælter sig i penge, som køber lejligheder til deres børn og ovenikøbet får fradrag. På den anden side har vi unge, der bliver kastet ud i råt boligkaos, når de starter på studiet. Og så har vi de unge hjemløse, flere af dem psykisk syge, som vi efterlader i kulden. I parker. I opgange. Kan vi leve med det?

Vibe Klarup, direktør i Hjem til Alle, vurderer, at de psykisk syge unge, som bliver udskrevet fra psykiatrien, bliver særlig hårdt ramt, når de bagefter står uden tag over hovedet. For efterbehandlingen skal helst foregå i de unges hjem. En ungdomsboligfond kan dermed også hjælpe til, at de unge kan få stabil efterbehandling.

Kan en ungdomsboligfond alene sikre, at der er billige boliger nok? Nej. Sandsynligvis ikke. Vi skal fortsætte med at stille krav om, at der stadig er en høj andel af almene boliger, når der bygges nyt. Vi bør afskaffe rigide regler i København om, at nye boliger i København skal være mindst 95 kvadratmeter i gennemsnit. Men en ungdomsboligfond alene kan rette skævhederne gevaldigt op.

Som vi ser det, er der ingen grund til, at unge fra ressourcestærke hjem skal understøttes mere end nødvendigt, samtidig med at de allermest udsatte unge, som har ar på sjælen, bliver smidt ud i kulden.

Alle unge bør have krav på en tryg boligsituation,uanset hvor de kommer fra.