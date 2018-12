Unge pigers liv bliver aldrig bedre, hvis magthaverne kun respekterer sig selv

Hun vidste godt, at det kunne være farligt at gå turen i mørke, selv om der kun er godt 300 meter fra Faridah Nalumansis arbejde til hendes hjem. Men det var næsten blevet midnat, da hun og hendes veninde pakkede deres kogegrej sammen for dagen. Det blev tit sent for de to unge kvinder, for de var nødt til at få aftensalget med for at tjene penge nok.

Det havde regnet. Hver gang vandet falder, breder det sig over det slumområde, hun bor i, og de nemme veje forsvinder i pløre. Så Faridah Nalumansi og hendes veninde var nødt til at tage en længere rute hjem, og godt 50 meter fra deres hjem blev de passet op af en gruppe unge mænd. Hun selv satte i løb, men veninden nåde ikke væk. Næste morgen fandt de hendes døde krop i siden af vejen.

»Det, der gør mest ondt, er, at ingen kom for at hjælpe os. Både jeg og min veninde skreg, men ingen kom ud af husene, for ingen vil hjælpe unge kvinder, der går alene. Og politiet rykker ikke ud, medmindre vi betaler dem for det«, siger Faridah Nalumansi.

»Unge piger bliver set som en ejendom, mænd kan gøre med, hvad de vil. Hvis mændene ikke lærer, at vi har ret til det samme som dem, bliver vores liv aldrig bedre«.

Blå bog Faridah Nalumansi (f.1998). Bor i slumområdet Kawempe i Ugandas hovedstad, Kampala. Hun er leder af en lokal ungdomsgruppe, som arbejder for at sikre unge kvinders sikkerhed.

Til daglig bor Faridah Nalumansi i et af den ugandiske hovedstad, Kampalas, store slumkvarterer. 13 mennesker er stuvet sammen på de 12 kvadratmeter, der er hendes hjem. Som 14-årig blev hun gravid med sin datter, Victoria, efter en ven af familien havde tvunget hende til sex, fordi han havde betalt for hendes skolegang. Hun blev smidt ud af skolen, sendt væk af lægerne og udstødt af samfundets kvinder, da graviditeten viste sig.

Nu er hun 19 år og leder af en gruppe unge kvinder, der gennem organisationen Plan Børnefonden forsøger at lære mænd i deres lokalområde at respektere kvinderne omkring sig. Men det er svært, fortæller hun.

»Et af problemerne er, at mange piger accepterer mændenes opførsel, fordi vi er opdraget til at tro, at det er vores egen skyld. Men det er forkert«.

30 mindreårige gravide

Gennem projektet har hun fået kontakt med mange andre kvinder i sin del af Kampala, hvis historier ligner hendes egen. Og det har givet hende mange holdninger til, hvordan vi bedst hjælper unge kvinder som hende selv ud af de ulykkelige livsomstændigheder, der forfølger dem.

»Der er ikke sikkerhed for unge kvinder nogen steder. Mændene er ligeglade med, om vi vil have sex med dem eller ej. En kvinde burde selv kunne bestemme, hvornår hun vil have sex, og hvornår hun vil have børn. Men jeg er kun en af 30 piger i mit område, der er blevet gravide som mindreårige«, siger Faridah Nalumansi.

»Hvis man først bliver gravid, bliver man udstødt af samfundet. Man får at vide, at det er ens egen skyld, så der er ingen hjælp at hente. Vi har et ordsprog der hedder, at en rådden tomat vil fordærve hele kurven, så andre kvinder vil ikke lade deres døtre komme i nærheden af sådan nogle som mig«.

Kan man ikke søge hjælp andre steder?

»Jeg prøvede at gå til lægen, da jeg opdagede, at jeg var gravid. Jeg turde ikke få en abort, for det er ulovligt, så det er umuligt at finde en sikker måde at gøre det på. Da jeg kom op til klinikken, sendte lægerne mig væk. De sagde, at jeg var for ung til at være gravid, og spurgte, hvad jeg dog havde tænkt på. Man kan kun få hjælp, hvis man kan bevise, at man er blevet voldtaget. Det kunne jeg ikke, men det var jo ikke mit valg at have sex«.

»Lægerne er ligeglade med, at vi bliver presset til sex. Det er dyrt at studere medicin, så de er vokset op i rige familier. Nogen er nødt til at lære dem, hvordan det er at komme fra en ydmyg baggrund«.

Hvordan tror du bedst, man undgår, at unge kvinder som dig bliver gravide i første omgang?

»Hvis det blev gratis at gå i skole, ville jeg ikke være afhængig af, at en mand betalte, og så ville jeg ikke stå i gæld til ham. Mange piger er nødt til at arbejde, fordi de ikke har råd til at gå i skole. Man kan vælge mellem at sælge majs eller stegte kartofler, og begge dele kræver, at man arbejder om aftenen. Men det er farligt for kvinder at arbejde sent«.

Hvad mener du, der skal til for at undgå, at andre unge kvinder ender deres liv på samme måde som din veninde?

»Hvis vi havde boet et sted, hvor der havde været lys, og hvor gyderne ikke havde været så smalle, at man kan skjule sig, behøvede vi ikke at være lige så bange for at gå ud om aftenen. Jeg synes, man burde bygge flere rigtige huse. Det er ikke billigt at bo i slumområderne, for her er adgangen til elektricitet og vand styret af lokale, som tager lige så meget for elektricitet, som vi betaler i husleje. Vi kan bare ikke finde andre steder at bo. Hvis man rev slumområderne ned og byggede lejligheder i stedet, tror jeg, der ville det være meget sikrere for piger«.

Betal for din gerningsmand

Problemet er også, at ingen ifølge Faridah Nalumansi straffer mændene, når de begår overgreb på kvinder. Hvis politiet ville tage anmeldelser alvorligt, ville der måske være færre overfald, siger hun.