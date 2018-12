Fakta

Ugandas skat på sociale medier

Ugandere skal med indførelsen af en skat på sociale medier betale 200 shilling for at få adgang til for eksempel Facebook, WhatsApp og Twitter. Det svarer til 0,35 kroner, men beløbet skal betales hver dag.

Landets præsident, Yoweri Museveni, skrev i et offentligt brev, der ligger til grund for skatten, at den blandt andet skulle håndtere konsekvenserne af sladder online.

Flere menneskerettighedsorganisationer har kritiseret skatten for at begrænse befolkningens ytringsfrihed, fordi sociale medier giver adgang til at ytre sig kritisk offentligt i et land, hvor frie medier har trange kår.

Skatten har desuden fået kritik for at ramme de fattige hårdest, fordi beløbet er det samme, uanset hvad man tjener.

