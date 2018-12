Ulla Tørnæs: Vi er med til at gøre en forskel for rigtig mange kvinder

Danske bistandskroner hjælper til at drive det Plan Børnefonden-projekt, Faridah Nalumansi er en del af. Kvinders vilkår har været en mærkesag for udviklingsminister Ulla Tørnæs, og hendes ministerium fastlagde i 2017 en ny udviklingspolitisk strategi, som sætter særligt fokus på kvinder og pigers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, fortæller hun.

»Jeg er personligt af den opfattelse, at vi når ikke verdensmålene, hvis vi ikke adresserer mål nummer fem om ligestilling – altså hvis vi ikke giver kvinder muligheder for at bruge deres potentiale. Og det gør vi ikke, hvis de bliver tvunget ud af skolen, fordi de bliver giftet bort og får børn i en alt for tidlig alder«.

Blå bog Ulla Tørnæs Ulla Tørnæs (V) har været minister for udviklingssamarbejde siden 2016. Hun var minister for udviklingsbistand fra 2005 til 2010. Mellem 1994 og 2014 var hun medlem af Folketinget. Fra 2014 til 2016 var hun medlem af Europa-Parlamentet.

Har vi været for lang tid om at tage den udfordring op?

»Jeg talte om det her, sidst jeg var minister også. Jeg synes, at jeg har arbejdet kontinuerligt ad det her spor, men man må også bare forstå, at det her er så kulturelt betinget, at det ikke ændres fra den ene dag til den anden«.

Men hvad har så ændret sig for kvinder som Faridah Nalumansi på de ti år?

»Nøgletallene viser, at mødredødeligheden og børnedødeligheden er faldet, så på en række vigtige områder er der sket fremskridt. Men dagligdagen for millioner af kvinder er stadig, at de ikke bestemmer over deres egen krop«.

»Noget af det, der er rigtig vigtigt, er at sikre pigers skolegang. For hvert år en pige går i skole, øger hun sine egne indtjeningsmuligheder med 20 procent. Det er vigtigt, at pigerne får mulighed for at gennemføre deres skolegang. Fordi de, der har gennemført deres skolegang, får bedre mulighed for at kunne bidrage til udviklingen af deres samfund. Derfor har jeg også i forbindelse med finansloven valgt at opskalere vores bidrag til uddannelse. Vi har ikke rigtig arbejdet i uddannelsessektoren tidligere, fordi vi har fokuseret på andre ting, og vi kan ikke være alle steder«.

Ugandas præsident, Yoweri Museveni, får kritik for at negligere kvinders rettigheder, fordi piger ikke har samme adgang til uddannelse som drenge i Uganda. Han har syltet et valgløfte om at sørge for, at skolepiger har adgang til hygiejnebind, fordi de ellers ikke kan deltage i undervisningen, og han har smidt den prominente kvinderettighedsforkæmper Stella Nyanzi i fængsel.

Når Danmark støtter Uganda under Musevenis styre, hvor meget opnår vi så i realiteten?

»Vi er med til at gøre en forskel for rigtig mange kvinder, også i Uganda. Vi har været med til at sikre, at pigerne fra slummen i højere grad bestemmer over deres egen krop, og at de er blevet styrket, så de kan kræve deres ret«.

Men legitimerer du ikke en siddende regering, når du mødes med premierministeren?

»Det er klart, at vi er i Uganda med et landeprogram, som føder ind i landets udviklingsplan. Men vi arbejder faktisk kun direkte med to regeringsinstitutioner, og det er ombudsmanden og en institution inden for antikorruption. Hvis man skal have et demokrati, så er forudsætningen, at man har institutioner, som fungerer. Så vi samarbejder ikke med regeringen som sådan, vi arbejder primært gennem andre aktører i Uganda«.

»Uganda er et af verdens fattigste lande, og den danske udviklingsbistand handler om at bidrage til at afskaffe fattigdom. Derfor er vi til stede her. Det er fuldstændig korrekt, at den måde, Museveni har ledet landet på, betyder, at demokratiet er under hårdt pres. Det, at vi er her, giver os anledning til at kunne sige, at vi ikke er tilfredse med det«.