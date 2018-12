Drude Dahlerup: »Jeg nægter at kalde den feministiske bevægelse for identitetspolitik«

Højrebølgerne i USA, Latinamerika og Europa har det til fælles, at de arbejder for en indskrænkning af abortrettigheder og generelt opfatter opnåede rettigheder for minoriteter og kvinder som en provokation, mener bogaktuelle professor Drude Dahlerup.

»Der skyller en højreradikal bølge ind over verden med Trump som det mest åbenlyse eksempel på en præsident, der både er sexistisk, racistisk og nationalistisk. Køn spiller også en stor rolle i andre højrebølger i Østeuropa, hvor de religiøst baserede, såkaldte anti-gender-bevægelser er stærke. I Polen er abortrettighederne stærkt begrænsede, og regeringen har planer om at stramme yderligere. I Ungarn har regeringen fået gennemført et forbud mod, hvad man kalder ’gender studies’ ved universiteterne. Uden for Europa er den nyvalgte Jair Bolsonaro i Brasilien også fjendtligt indstillet over for kvinde- og LGBTQ-rettigheder. Det gør det mere tydeligt end før, at køn spiller en stor rolle i nationalisme og racisme. Det er vigtigt, at de gamle demokratier holder et vågent øje med og reagerer på disse højrebølger«.

Trods fremgang er kun en fjerdedel af medlemmerne af verdens parlamenter kvinder



Sådan siger professor i statskundskab Drude Dahlerup, der har skrevet bogen ’Demokrati uden kvinder?’. Her advarer hun blandt andet imod, at der i flere lande er opstået en ny modbevægelse mod feminismen og minoriteters ligestilling, som hun kalder for ’anti-gender-bevægelsen’. Gender-begrebet kommer fra kønsstudierne.

»Der er noget interessant ved, at højrekræfterne i Østeuropa bruger disse engelske betegnelser som ’gender theory ‘og ‘gender ideology’. Det gør de for at angive det som noget, der kommer udefra. I Argentina og Brasilien taler man om en ’anti-gender ideology’. Højrebølgerne i USA, Latinamerika og Europa har det til fælles, at de arbejder for indskrænkning af abortrettigheder og generelt opfatter opnåede rettigheder for minoriteter og kvinder som en provokation«.

Blå bog Drude Dahlerup Drude Dahlerup (f.1945), professor emerita ved Stockholms Universitet og adjungeret professor ved Roskilde Universitet. Hun har i mange år forsker i køn, politiske systemer og integrering af kvinder og minoriteter i politiske beslutningsprocesser. Drude Dahlerup var medstifter af den EU-kritiske Juni-Bevægelsen.

Hun er forfatter til flere bøger, senest ’Demokrati uden kvinder?’

Men der er vel stor forskel på, hvad der sker i lande som Polen og USA sammenlignet med Danmark?



»Naturligvis. Men i dag kan vi se visse spor af anti-gender-tendenser, også i Danmark. Jeg vil ikke gå så langt som at sammenligne Liberal Alliance med Orbán i Ungarn. Men ser man på den delvise lukning af Kvinfo i 2017, anført af Liberal Alliance, var det åbenbart ikke blot en spareøvelse. I Liberal Alliances ligestillingspolitik står der at ’al statslig kønsregulering skal afskaffes’, og at ’alle offentlige støtteordninger, der spreder et bestemt sæt af kønspolitiske synspunkter, skal fjernes«.

En politisk bevægelse

Anti-gender-bevægelsens ideologi er et angreb på kvinders og minoriteters politiske medborgerskab, mener Drude Dahlerup. Ifølge forskeren er vejen frem – på trods af modreaktionerne – en mere demokratisk omfordeling af magten.

»Der skal ske en omfordeling af en i forvejen ulige fordelt magt. Det kan ske gennem en aktiv ligestillingspolitik med kvotering, stramning af lovgivning om seksuel chikane og voldtægt og øremærkning af barsel til fædrene. Overordnet kan man sige, at markedet diskriminerer kvinder og minoriteter, for eksempel ved ulige løn og dårligere avancementsmuligheder. Samtidig er civilsamfundet ikke i stand til at beskytte kvinder mod vold og voldtægt. Der skal en demokratisk, repræsentativ stat til at omfordele den magt«.

Nogle ville indvende, at repræsentation blot er symbolpolitik eller ligefrem identitetspolitik?

»Jeg nægter at kalde den feministiske bevægelse for en identitetspolitik. Kvindebevægelsen er først og fremmest en politisk bevægelse, som kæmper mod undertrykkelse, udelukkelse og diskrimination og for, med filosoffen Nancy Frasers ord: anerkendelse, omfordeling og repræsentation. Inden for politik drejer det sig om at ændre den historiske overrepræsentation af mænd i de politiske beslutninger. Samtidig viser al forskning, at selv om ikke alle kvinder er feminister, og ikke alle feminister er kvinder, så er det overalt i verden primært kvindelige politikere, som har sat kvinders vilkår og ligestillingspolitikken på dagsordenen«.

Men hvorfor skulle det have betydning, hvilket køn de politiske repræsentanter har? Er det ikke vigtigere, hvordan deres politik ser ud?

»Køn har betydning i politik og har altid haft det. Fra kvinders udelukkelse fra stemmeret på grund af deres køn, til mænds overrepræsentation på de politiske poster i hele verden i dag. Trods fremgang er kun en fjerdedel af medlemmerne af verdens parlamenter kvinder. Køn spillede en betydelig rolle under det arabiske forår, og tænk blot på talebanernes nedbrænding af pigeskoler i Afghanistan. Og så er der kommet åbenlyst sexistiske og racistiske præsidenter i USA, Indonesien og Brasilien! Anti-gender-ideologien er et angreb på kvinders og minoriteters politiske medborgerskab. Mange siger, at nu er der alt for mange, der føler sig krænkede, men det handler ikke om en følelse. Diskriminationen finder sted, ellers ville der ikke have været en feministisk bevægelse i første omgang«.