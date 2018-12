Ungekonsulent: Teenageres seksualitet er rykket online. Det er vi nødt til at respektere

Når unge deler nøgenbilleder af sig selv og andre, er det ikke udtryk for en syg, ekshibitionistisk kultur men derimod en helt naturlig del af det at være en nysgerrig, hormonfyldt teenager i en digital tidsalder.

Det siger projektleder i Center for Digital Pædagogik Christian Mogensen, der bruger en stor del af sin arbejdstid på at holde foredrag for børn og unge på landets skoler.

»Rigtig mange aspekter af unges liv er rykket over på digitale platforme. Sådan er det også med seksualiteten. Og det er vi nødt til at respektere«, siger Christian Mogensen.

BLÅ BOG Christian Mogensen f.1987. Uddannet Cand. Mag. i filosofi og psykologi. Projektleder hos Center for Digital Pædagogik.



Han anser snakken om – hvad der er o.k., samt hvad der er over grænsen, og hvad der er decideret ulovligt, når det gælder deling af billeder og film online – som en af de vigtigste dialoger at tage med de unge lige nu.

Det vi er hurtigst til at fordømme i Danmark er ikke digitale overgreb. Det er, at unge piger er seksuelle væsener

Sager om ulovlige delinger af krænkende videoer har været på de flestes læber i året, der er gået. Især den såkaldte operation Umbrella, hvor politiet har sigtet 1.004 primært unge for ulovlig deling af videoer med en 15-årig pige, har skabt opmærksomhed. Optagelserne er af Red Barnet blevet kaldt for »en af de værste seksuelle krænkelser optaget på kamera, man har set i Danmark«, men trods det voldsomme indhold er videoen blevet delt vidt og bredt især blandt folkeskole- og gymnasieelever landet over. Stort set alle unge, som Christian Mogensen møder, har enten set eller hørt om videoerne, fortæller han.

»Umbrella-sagen er ulykkelig for de involverede. Men den er en rigtig god løftestang for os, der arbejder med unge. Endelig har vi fået en brændende platform at tale ud fra. De mange sigtelser har fået en stor del til at indse, at selv om det bare er for sjov, de deler noget på nettet, og selv om det ’bare’ er til drengene fra klassen, så er det faktisk ulovligt, forkert og forkasteligt«.

I Danmark har vi været virkelig dygtige til at sige til de unge: ’brug et kondom, tjek hinandens grænser, respekter et nej’. Den snak har vi ikke haft med den digitale kultur

Hvad gør de unge sig af refleksioner?

»Mange er begyndt at have en nysgerrighed for lovgivningen. Pludselig er paragraf 264d (der forbyder billeddeling uden samtykke, red.) blevet interessant for dem. Og når vi har den juridiske diskussion, åbner det ofte op for en mindst lige så vigtig menneskelig diskussion om, hvornår man faktisk er et dårligt menneske eller en dårlig kammerat. Det vil de gerne tale om og reflektere over, fordi de her delings-sager er kommet helt tæt på deres hverdag«, siger Christian Mogensen.

Umbrella-sagens karakter er ekstrem, for den 15-årige pige på videoen er både blevet filmet og delt mod sin vilje, så der er diskussionen om samtykke ukompliceret og hurtigt overstået ved at gøre det klart, at det er hamrende ulovligt at dele den slags. Lidt mere komplekst bliver det til derimod, når snakken falder på de billeder og film, unge deler af sig selv for eksempel med en kæreste eller en flirt. For hvad er et samtykke? Hvordan giver man det? Og hvor længe gælder det og over for hvem?

»Det er helt normalt, at man gerne vil kigge på andre og kigges på selv samt have feedback på alt det, der er begyndt at ske med ens krop. Det er der ikke noget galt i, det er faktisk helt vildt sundt, og sådan har det altid været. Men det er klart, at det skaber nogle udfordringer, at vi i dag har nogle billeddelings-medier, der gør det meget, meget let at forevige og dele de her øjebliksbilleder af kådhed. Det forpligter de unge ud over, hvad de egentlig regner med«, siger Christian Mogensen.

Men er det så netop ikke her, vi skal tale med de unge om at lade være med at dele sig selv?

»Nej, det er en helt forkert strategi. Hvis der er noget, evolutionen har lært os, så er det, at teenagere biologisk set er programmeret til at fucke op. Vi voksne kan ikke tillade os at forvente, at den her hormonstyrede, impulskontrol-hæmmede generation opfører sig ligesom os, der har lært af vores fejl. Unge har sex. Unge eksperimenterer både fysisk og digitalt. Og hvis vi begynder at prædike afholdenhed, så er det det samme som at give op på den dannelse, vi skal give dem, så de kan navigere i verden«.