Advokat i Umbrella-sagen: Det er besynderligt, at Politiken finder det i orden, at 1.004 unge tages som gidsler

Jeg har været i den naive tro, at Politiken satte retssikkerhed og humanisme særdeles højt. I al fald blev jeg noget overrasket, da jeg læste avisens leder 12.10. om Umbrella-sagen, hvor der stod:

»Derfor er det fremragende, at anklagemyndigheden har gjort et eksempel ud af sagen og sigtet 1.004 personer for deling af den krænkende video«.

Lederen fortsætter: »De første principielle domme i sagen er faldet, og de skyldige er blevet idømt straffe på et passende niveau: op til betingede fængselsstraffe. Ikke noget, der ødelægger de ansvarliges liv – men en plet på straffeattesten og et uhyre klart signal om, at den slags krænkelser bliver taget alvorligt af myndighederne«.

Det er et grundlæggende princip i en retsstat, at borgerne ved, hvad der er strafbart.

De fleste unge mennesker har foretaget krænkende handlinger på internettet. Politiet kunne lige så godt have valgt at rejse en sag mod alle rødhårede gymnasieelever

Med den passivitet, som politiet og andre myndigheder i årevis har udvist over for alle de krænkende ting, der foregår på internettet, har de 1.004 unge mennesker været i god tro. De har ikke tænkt på, at deres adfærd kunne være strafbar. Alle andre på skolen foretager fildeling, og der er ingen, der taler om, at det er strafbar adfærd.

Straffelovens paragraf 82 indeholder bestemmelse om strafnedsættelse og strafbortfald, når gerningsmanden har handlet i »undskyldelig uvidenhed« om den retsregel, der er overtrådt.

I Den Danske Kriminalret anføres som eksempel på, at bestemmelsen kan finde anvendelse: Myndighederne har forholdt sig passivt gennem længere tid til den pågældende virksomheds udøvelse eller til tilsvarende forhold udvist af andre.

Den Umbrella-sag, som jeg havde i Østre Landsret, er indbragt for Højesteret. Man må håbe, at fornuften vil sejre, således at lempelsesreglen i paragraf 82 bliver bragt i anvendelse.

Umbrella-dommene er et misfoster

Juridisk set er Umbrella-dommene også et misfoster. Der er formentlig ikke en eneste af de 1.004 unge mennesker, der er pædofile, men uanset dette er det en straffebestemmelse, som tager sigte på pædofile, og som kriminaliserer besiddelse og udbredelse af børnepornografi, der tages i anvendelse.

Endvidere er det stridende mod retsstatsprincipper, at man udtager 1.004 tilfældige unge mennesker og gør dem til soneofre i en situation, hvor myndighederne har svigtet totalt.

Besynderligt, at Politiken finder det i orden, at de 1.004 unge mennesker tages som gidsler i denne sag.

Det er meget ubehageligt at skulle igennem en straffesag. Mange klienter siger, at selve sagsforløbet er værre end dommen. Det er også meget dyrt, idet de unge bliver pålagt sagsomkostninger.

Og virkningen på straffeattesten er helt grotesk, idet de 1.004 unge mennesker, som ikke er pædofile, resten af deres liv vil blive behandlet som pædofile. De bliver afskåret fra at arbejde med børn.

Humanisme har tilsyneladende trange kår på Politikens redaktion.