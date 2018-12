Margrethe Vestager er årets meningsdanner: Kommissæren har byttet sociale medier ud med gammeldags taler og pressemøder

Vestager er garant for en nær, forståelig og konstruktiv debat om et vanskeligt emne, fastslår dommere, der giver Vestager titlen som årets meningsdanner foran Inger Støjberg og Jonatan Spang.

Margrethe Vestagers twitterfeed er ikke så farverigt, som det har været. Da konkurrencekommissæren var minister i Danmark, kunne man finde billeder af København efter tidlige løbeture, hjemmebag og billeder fra de lukkede politiske forhandlinger.

I dag er Vestager blevet ansigtet på EU’s kamp mod techgiganterne, og hendes kommunikation er blevet traditionel: Twitter er byttet ud med pressemøder, lange taler og interviews med The Financial Times.

Men Vestagers nye stil fungerer, vurderer det 36 personer store dommerpanel, som har afgjort, at kommissæren er årets meningsdanner 2018.

Den tidligere radikale leder vinder foran Inger Støjberg (V), komikeren Jonatan Spang, tv-vært Abdel Aziz Mahmoud og Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev.

Årets meningsdanner Top-10 1. Margrethe Vestager, konkurrencekommissær 2. Inger Støjberg, udlændinge- og integrationsminister (V) 3. Jonatan Spang, komiker og tv-vært 4. Abdel Aziz Mahmoud, journalist, tv-vært og forfatter 5. Rane Willerslev, direktør, Nationalmuseet 6. Özlem Cekic, debattør og forfatter, tidl. mf 7. Lars Løkke Rasmussen, statsminister og partiformand (V) 8. Pernille Vermund, partiformand, Nye Borgerlige 9. Svend Brinkmann, professor, forfatter 10. Kristian Thulesen Dahl, mf og partiformand (DF) Vis mere

»Hun har formået at forklare en dybt kompliceret og bureaukratisk sag, så borgere i hele Europa opfatter den som nær og letforståelig – nemlig spørgsmålet om retfærdighed for den enkelte. Hun har gjort det uden at fremstå partipolitisk eller som støvet EU-embedsmand og optræder i stedet i rollen som en slags europæisk Robin Hood, en antiautoritær advokat, der kan sejre over mægtige kræfter i den globale retssal. Det har sikret hende respekt, opbakning – og meget få kritiske spørgsmål«, vurderer Heidi Robdrup, dommer i konkurrencen og til daglig redaktionschef på DR 2’s ’Deadline’.

Samme konklusion drager Lene Augusta Jørgensen, rektor på Professionshøjskolen UCN:

Vestager formår at gå ind i en debat og få fremført sine synspunkter, uden at modstanderen står tilbage som en taber

»Jeg var inde at høre hende til et debatmøde i Aalborg, hvor hun gjorde det rigtig godt. Hun begyndte med at sige velkommen til alle og »jeg regner med, at I kommer, fordi I støtter EU«. En sjov, provokatorisk tilgang. Hun rummer dem, der ikke er helt enige med hende, og den fremgangsmåde afkræver stor respekt. Vestager formår at gå ind i en debat og få fremført sine synspunkter, uden at modstanderen står tilbage som en taber. Det bliver en god og konstruktiv debat«.

Ingen råbe højt-debat

Margrethe Vestager selv er overrasket over kåringen, fordi hun ikke »deltager meget i de der lad-mig-tale-højere-end-dig-næste-gang-jeg-siger-noget-debatter«, og i forbindelse med sin transfer fra det danske Folketing til den nye hjemmebane i Berlaymont-bygningen i Bruxelles brugte hun anledningen til at lægge sin kommunikation om til noget, man – uden at støde nogen – godt kan kalde mere gammeldags.

»Det er mere europæisk. Når jeg holder en tale, bliver den læst. Der bliver taget citater fra den, der bliver fulgt op på den. Det bliver også kontrolleret – siger man faktisk det samme nu, som man gjorde sidste gang? Hænger det sammen? Er der nye signaler? Det er simpelthen en mere klassisk politisk kommunikation«, forklarer Vestager.

Politikens gennemgang af Vestagers aktivitet på debatsiderne i landets tre store morgenaviser bekræfter kommissærens konklusion. I løbet af det forgangne år har Margrethe Vestager ikke skrevet ét eneste debatindlæg i hverken Politiken, Jyllands-Posten eller Berlingske.

Men selv om både jobbet og kommunikationen er anderledes, har årets meningsdanner ikke lagt de sociale medier helt fra sig. Indholdet, hun lægger ud, er godt nok blevet mindre varieret og mere professionelt i sin grundklang, men der ligger en klar indholdsstrategi bag de få opslag:

»Jeg ytrer mig næsten aldrig negativt. Jeg bestræber mig på at sende noget positiv energi ind i de sociale medier, for jeg synes godt nok, at der er mange, der sender frustrationer derind. Det er muligvis godt for dem selv, men ikke nødvendigvis for dem, der læser det«, siger Margrethe Vestager.