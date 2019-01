Ny Kaspar Colling-novelle: Katte er genier

Jeg havde engang en kat, som sprang igennem glasruden på en dør, fordi en vinflaske væltede på bordet i stuen. Den løb bagefter ind under sengen, hvor den lå og stirrede vagtsom og paranoid, som en syg gammel løve, omringet af blodtørstige hyæner. Den blødte fra ansigtet, og vi måtte trække den ud for at fjerne glaskårene, som sad i den. Hunde kan også blive bange, men ikke på samme måde. Hunde besidder ikke den samme alvor som katte.

I morges sad jeg foran vores lille hus på landet og drak kaffe, da jeg så en kat, der hedder Møller, gå forbi på stien. Jeg forsøgte at kalde på den, men den gik bare videre og ignorerede mig, satte farten lidt op, bare lidt, så den var sikker på, at jeg var uden for rækkevidde.

Katte er et totalt overlegent dyr

Senere på dagen kom den tilbage og satte sig på den anden side af stien. Jeg kaldte igen på den. Den kunne helt sikkert høre mig, jeg kunne se det på dens ører, men den havde sat sig med ryggen til mig. Jeg gik hen til den, og det viste sig, at Møller gerne ville aes. Jeg forstår ikke katte.

Født i 1974. Forfatter til bøgerne ’Mount København’ (2010), ’Den danske borgerkrig 2018-2024’ (2013) og ’Det europæiske forår’ (2017). Han er bachelor <QL>i filosofi (SDU) og cand.merc.fil. (CBS) og skriver hver søndag en novelle på denne plads i Politiken.

Jeg så for nogle år siden et program om pumaer. I programmet fortalte en fyr, der kørte mountainbike, at han engang var blevet angrebet af en puma. Han havde kørt ned ad en stejl rute på et bjerg med omkring 80 kilometer i timen, da den sprang på ham.

Jeg kan levende forestille mig situationen. Pumaen har hørt eller set noget komme imod den oppefra med høj fart. Den har betragtet rytteren stadig mere opmærksomt, jo tættere han kom. Dens pupiller har udspilet sig og dens klør trukket sig ud, så den bedre kunne sætte fra. Dens hjerte har banket hurtigere og hurtigere. Den har presset sig ned i buskadset, rystet med numsen, og så, da rytteren var lige ud for den, har den kastet sig mod ham. Rytteren og pumaen rullede selvfølgelig rundt, og manden var totalt forslået. Pumaen nåede at rive dybe flænger i ham og bide ham i struben, inden de andre ryttere få sekunder efter kom og jagede den væk.

Det er så vildt gjort af den puma. At angribe noget, der bevæger sig så hurtigt. Det er lige så voldsomt som at hoppe af et tog i høj fart. Jeg kan ikke forestille mig et andet dyr, som ikke ville blive en lille smule skræmt af noget, der nærmede sig så hurtigt, men ikke pumaen, den blev bare ophidset.

Mine egne katte gør det samme. Hvis man trækker en snor forbi dem, slår de efter den, og jo hurtigere man bevæger snoren, jo mere aggressive bliver de. Tempoet hidser dem op. De kan slet ikke lade være.

Hankatte, som ikke er kastrerede, bor slet ikke hjemme hos deres ejere, eller de er i hvert fald væk en stor del af tiden. De forsvinder i måneder ad gangen for at slås, jage og parre sig, og når de kommer hjem, er de sårede efter kamp. Så bliver de måske hjemme et par dage og slikker sårene for så at smutte igen. Den slags katte mangler ikke sjældent et øje eller et stykke af øret. Det er ikke for sjov at være kat. Det er ramme alvor.

Hunde vil gerne have, at man kaster en pind, som de kan hente. De elsker det. Der er intet, hunde elsker mere end at behage deres ejere, hvis rosende ord forplanter som en varm sitren i hele kroppen på dem og ender i en energisk logrende hale. Katte vil ikke behage nogen. De ved slet ikke, hvad det vil sige, tror jeg. Det er højst besynderligt, for de er ikke dumme, socialt set. De vil bare ikke behage nogen. Det ligger ikke til dem.

Jeg har to katte. De er brødre. Den yngste af dem vækker mig hver morgen. Den gør det på forskellige måder eller der er forskellige faser i dens vækning af mig. Først tramper den på mig. Virker det ikke, sætter den sin røv på mit ansigt. Det er en form for hån eller i det mindste en form for chikane. Selv katte er klar over, at planter man sin røv i ansigtet på nogen, så er det en provokation.

Virker det heller ikke, så begynder den at rive mig. Denne tredje fase er mere tricky for den gør mig sur, men det er som regel den eneste, der virker, men ikke før jeg har forbandet den og sparket ud efter den flere gange. Faktisk har rivefasen to underfaser i sig. Først lægger den sig over til min kæreste og strækker sig. Og når den strækker sig, så slår den automatisk kløerne ud, og da den har lagt sig præcis, så den når mig, når den strækker benene, så river den mig, men på en måde, hvor det ikke rigtigt er dens skyld. I en retssag ville den kunne hævde, at den lå i en sådan afstand til mig, at den bare tilfældigt kom til at rive mig, når den strakte sig. Den er uskyldig, men selvfølgelig totalt skyldig.

Virker dette heller ikke, så går den videre til anden del af rivefasen, hvor den bare river mig hårdt. Den stikker forpoten ind under dynen og river mig hårdt og vedvarende nok til at få mig op. På dette tidspunkt ser den irriteret ud. Den har et nu-skal-det-bare-overstås-idiot-blik på, som om den har forsøgt at være venlig, men at dens tålmodighed nu er opbrugt. Den vinder altid kampen, som udspiller sig hver morgen mellem kl.4.30 og 6.30, og jeg står op og giver dem mad.

Dens storebror er for øvrigt også med i det. Den river mig ikke, den kigger bare, men jeg har på fornemmelsen, at det er den, som har sendt sin lillebror. Når de så har spist, lægger de sig tit til at sove igen, hvilket virker lidt som en hån. Den lille, som for få minutter siden plantede sin røv i mit ansigt og rev mig, kigger nu trygt på mig med halvlukkede øjne, som om alt er glemt. Aer jeg den, vil den lukke øjnene helt i og falde i søvn. Katte falder i søvn, hvis man aer dem på panden mellem øjnene. Det var der, deres mødre slikkede dem, når hun ville have dem til at sove.