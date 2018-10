Ny Kaspar Colling-novelle: Det hele begynder, da Henning en dag beslutter sig for at stjæle penge fra sin mor, inden han skal på date På en måde havde Henning fortjent pengene, for han havde besøgt sin mor hver anden uge i flere år og hørt på hendes historier, som mest var én historie fra hendes barndom, som hun gentog igen og igen.

Det var ikke, fordi jeg egentlig nogensinde kunne finde på sådan noget: at stjæle fra min mor. Min mor, som endda var gammel og senil.

Selvfølgelig havde jeg stjålet fra hende, da jeg var lille, men det gør alle, tænker jeg. Det er noget andet, når man stjæler fra sin mor, når man som jeg er 50 år, og hun er gammel og forsvarsløs.

Jeg havde taget pengene fra skuffen i soveværelset, hvor jeg vidste, hun gemte en masse kontanter, for min mor har, siden hun blev pensionist, hævet alle sine penge hver den første og gemt dem under sit undertøj, og da hun næsten ingen penge bruger, så ligger der efterhånden en hel del.

Jeg kommer jo alligevel til at arve dem, når hun dør, så på en måde er det allerede mine, og det er jo virkelig en formildende omstændighed, synes jeg, for så er det jo i virkeligheden bare et mindre arveforskud; og desuden: Hvad sker der egentlig, når hun dør, og de ansatte på plejehjemmet begynder at rydde op og finder pengene? Hvordan fungerer det egentlig? Snupper de dem så? Det kan man vel nok risikere, eller bliver de beslaglagt og pålagt arveafgift og sådan noget, og så skal jeg betale halvdelen af min gamle mors surt opsparede midler, som hun allerede har betalt skat af? Det er sgu for langt ude.

Kaspar Colling Nielsen Født i 1974. Forfatter til bøgerne ’Mount København’ (2010), ’Den danske borgerkrig 2018-2024’ (2013) og ’Det europæiske forår’ (2017). Colling er bachelor i filosofi (SDU) og cand.merc.fil. (CBS) og skriver hver søndag en novelle på denne plads.

Måske havde hun endda glemt, hvor mange der var? Hvis hun var ved sine fulde fem, ville hun sikkert af sig selv give mig et forskud, for det var jo ikke, fordi jeg skulle bruge dem på et eller andet åndssvagt, nej, jeg skulle på date med en kvinde, jeg havde mødt, og lige præcis sådan noget var jeg sikker på, min gamle mor ville støtte, for hun havde mange gange i løbet af årene spurgt, om jeg ikke snart kunne møde en sød pige, og desuden var jeg pissenervøs over daten og var flere gange ved at aflyse, for hvorfor skulle hun være interesseret i mig?

Det ville måske være bedre at sige, at jeg var blevet kørt ned af en spritbilist for mange år siden

Jeg lavede ikke en skid og boede i en lille lortelejlighed, selv om jeg var 50, og jeg havde ikke engang nogen børn, fordi jeg ikke havde mødt en eneste, som ville have børn med mig, og jeg ved, at jeg bare ville sidde og tænke, at jeg var en dårlig deal for hende. Måske ville jeg endda forsøge at overtale hende til ikke at have noget med mig at gøre, for hvorfor skulle hun? Hvad skulle ideen egentlig være? Chancerne for, at jeg ville kunne forbedre hendes liv, var minimale.

På det billede, jeg havde set af hende på Facebook, så hun sgu sød og lækker ud. Hendes hår var mørkt, halvlangt og krøllet. Hendes ansigt var venligt. Tanken om at have sex med hende var svimlende, næsten uvirkelig, for jeg havde ikke været sammen med en kvinde i over seks år.

Skulle jeg lyve og fortælle hende, at jeg havde været syg? Haft kræft, måske? At jeg oprindelig havde en håbefuld karriere, som blev revet væk af sygdommen? Det ville i det mindste vække hendes sympati. Eller jeg kunne sige, at jeg havde været bortrejst, at jeg havde boet i Afrika i mange år eller i Fjernøsten? Men så ville hun sikkert bare spørge om alt muligt, og måske havde hun selv været der og vidste en masse om de steder. Måske var det bedst med kræft?

Men på den anden sige kunne det også være en turn-off, altså al den snak om sygdom, for hvem vil være sammen med en, som måske stadig er syg. Hun vil med det samme se sig selv i et forhold med én, hun knap kender, og når sygdommen så bryder ud igen, er hun nu moralsk forpligtet til at blive ved min side til det sidste, og så har hun spildt en masse gode år på mig, og hun vil forbande den dag, hun mødte mig, det vil hun sikkert tænke.

Det ville måske være bedre at sige, at jeg var blevet kørt ned af en spritbilist for mange år siden, og at jeg indtil for nylig havde kæmpet med følgerne, ja, det ville forklare, at jeg intet havde præsteret, uden at hun skulle frygte at blive en del af et sygdomsforløb. Jeg havde simpelthen blot været uheldig.

Mit liv havde set lovende ud indtil ulykken. Jeg havde læst filosofi, hvilket faktisk passede, jeg blev knap og nap færdig med grunduddannelsen. Jeg havde forsøgt at skrive en roman, nej, flere romaner, og det var også sandt, altså det med romanerne, men ingen ville udgive dem. Den første roman, jeg skrev, var faktisk tæt på, eller i hvert fald tættere på end de to næste. Det var nok bedst at undlade den del.

Med de penge, jeg havde stjålet, ville jeg kunne give middagen. På en måde havde jeg fortjent dem, for jeg havde besøgt min mor hver anden uge i flere år og hørt på hendes historier, som mest var én historie fra hendes barndom, som hun gentog igen og igen, hvor hun sammen med nogle venner havde stjålet æbler fra en have, og så var ejeren kommet ud og havde råbt, at de var satans yngel, og så var de løbet væk og havde spist æblerne i skjul et sted.

Hun fortalte den historie igen og igen og på den samme måde, og hver gang hun sagde »satans yngel«, hævede hun stemmen, og hendes øjne lyste. På et tidspunkt smuttede jeg ind i det lille soveværelse og snuppede pengene.

Jeg havde det lidt skidt, da jeg få øjeblikke senere gik nede ved Søerne, men samtidig skinnede solen, og når jeg følte på det tykke bundt pengesedler i lommen, var det, som om en varme bredte sig fra dem. En varme, som forplantede sig i min krop og gav en ro og en selvsikkerhed, jeg ikke havde følt i mange år, og lidt efter lidt følte jeg mig for første gang i lang tid som en del af det hele: kondiløberne, kvinderne med barnevognene, som sad foran Lagkagehuset, de unge par på bænkene, som kiggede forlegne på mig, som om jeg kendte deres forældre.

Jeg stoppede ved Lagkagehuset og købte en kop to go-kaffe, mens jeg smilede til folk, som var det det mest naturlige i verden, og folk smilede tilbage, og al den stress, jeg havde følt over daten, som skulle finde sted samme aften, fortog sig. Jeg havde fem tusinde på lommen, og jeg skulle på date om aftenen med en smuk kvinde, og solen skinnede, og jeg kunne ikke lade være med at tænke, at livet var godt, og at jeg langt senere ville se tilbage på denne dag som et vendepunkt i mit liv.