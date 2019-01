Mor til datter med autisme: Min begejstring blev forvandlet til dyb skuffelse, da jeg opdagede, at regeringens forslag ikke gjaldt børn

Sammenhængsreformen og den nye lov om en helhedsorienteret indsats, hvor hele 7 lovgivninger sammentænkes, er netop til for at komme det her problem til livs. Det er en erkendelse af, at kommunerne ikke bare kan vikle lianerne i regeljunglen ud alene. Det er en erkendelse af, at voksne ikke kan klare bureaukratiet selv. Hvorfor skal børn med handicap og deres forældre så stadig kæmpe i den regeljungle?



Forældre til børn med handikap har rigeligt at slås med. 23 procent af pårørende til mennesker, der har et handikap, har besluttet eller overvejet at gå ned i tid for at få hverdagen til at hænge sammen. 17 procent har besluttet eller overvejet at forlade arbejdsmarkedet helt. Forældre til børn med handikap har derfor brug for al den støtte, de kan få. Det sidste, de har brug for er, at mødet med kommunen er en kamp.

Jeg foreslår derfor, at regeringen indtænker børn og deres forældre i sammenhængsreformen. Med Sophie Løhdes egne ord skal vi ’ tage udgangspunkt i det enkelte menneskes situation og behov’. Og det skal også gælde, når det menneske er et barn.

Forældre til børn med handikap bør kun have én indgang til det offentlige. Regeringen har allerede igangsat forsøg med det, fordi de ved, at det her er et reelt problem. Men kun enkelte steder. Det mener jeg er for lidt og for uambitiøst, og de reelle forbedringer kommer for langsomt.

Den bureaukratiske regeljungle er ikke bare et problem i en enkelt kommune. Det er et generelt problem. Både for børn og voksne. Mai Mercado har endda ved flere lejligheder kritiseret, hvordan forholdene er for familierne. Men jeg efterlyser ikke forståelse eller anerkendelse – jeg ønsker løsninger.