Nyborg-rektor: »Jeg var vildt rystet over at medvirke i den debat. Bagefter måtte jeg bare koncentrere mig om at styre bilen sikkert hjem«

Forfatteren Carsten Jensen kalder ham ’Helten fra Nyborg’. Dansk Folkepartis Martin Henriksen skoser ham for »kun at elske sig selv«, og på Facebook skriver en forælder: »Hvor er jeg glad for, at min datter går på Nyborg Gymnasium og lærer noget om medmenneskelighed – tak for din indsats, Henrik«.

Rektor Henrik Vestergaard Stokholm kunne umuligt havde forudset den blæst, der ville opstå omkring ham og Nyborg Gymnasium, da han for to måneder siden besluttede at lade de to udvisningstruede somaliske piger Roda og Rowayda fortsætte deres 10.-klasses-undervisning på gymnasiet, selv om kommunen havde meddelt, at pigerne ikke længere var velkomne.

Den 39-årige chef for gymnasiet er blevet svinet til og har fået trusler på Facebook, og folketingspolitikere har spurgt til muligheden for at fyre ham. Men han har også modtaget hundredvis af positive tilkendegivelser og endog en personlig gave fra en velgørende fond på 100.000 kroner.

Selv vil Henrik Vestergaard Stokholm gerne kunne sige, at han har taget stormen med ophøjet ro, men det er ikke hele sandheden. Virkeligheden er, at rektoren dagligt oplever knugen i maven og usikkerhed om sin egen stilling. Alligevel har han tænkt sig at kæmpe kampen til ende for sine elever. For »jeg er sat i verden for at sikre deres ret til undervisning«, som han siger, da Politiken træffer ham på det østfynske gymnasium.

Blå bog Henrik Vestergaard Stokholm 39 år. Rektor på Nyborg Gymnasium. Far til tre børn på 2, 4 og 7 år. Bosiddende i Odense.

Henrik Vestergaard Stokholm, hvad gjorde du dig af tanker om konsekvenserne, da du besluttede, at Roda og Rowayda kunne fortsætte på gymnasiet?

»Sidst i november sidste år skrev Nyborg Kommune til mig, at pigerne om to dage skulle forlade skolen. Jeg tænkte, »det her er for sort til at være sandt«, og så handlede jeg bare intuitivt. Jeg tænkte, at når ingen griber de her stakkels børn, så gør jeg det. Vi taler altså om velintegrerede, dansktalende og meget ambitiøse elever, som er stjerneeksempler på integration«.

»Umiddelbart tænkte jeg ikke over, hvilke konsekvenser, det kunne få for mig selv. Siden talte vi en del om det i familien, og vi blev selvfølgelig nervøse. På den anden side: Hvis jeg skal fyres som rektor for at have gjort noget rigtigt, må det være sådan. Så må jeg tilbage og undervise, hvad jeg jo faktisk er glad for«.

Som rektor hævder jeg de unge menneskers ret til undervisning. Privat mener jeg, at der er sket et værdiskred mod kynisme og markant forskelsbehandling mellem grupper i samfundet

Du er jo en forholdsvis ung rektor og har kun haft stillingen i tre år. Hvordan blev beslutningen modtaget af dine kollegaer og medarbejdere?

»Heldigvis fik jeg en helt unik opbakning fra et enigt lærerkollegium og gymnasiets bestyrelse. Samtlige 120 lærere samt skolens øvrige ansatte var enige i beslutningen om at lade pigerne blive på skolen, ligesom også elevrådet bakkede op. Selv om der selvfølgelig er folk i Nyborg, der mener, det var en forkert beslutning, har civilsamfundet overordnet set samlet sig i solidaritet, og det viser noget af det aller smukkeste i vores land. Det er den positive side af hele sagen; at der faktisk er en masse mennesker, som tager stilling til, hvordan vi skal behandle de svage i vores samfund«.

Én ting er, at du synes, du har ret, men er det også i orden at tage sig ret og udvise civil ulydighed?

»Vi har fået undervisningsministerens ord for, at vi ikke forbrød os mod loven. Pigerne har ret til at blive undervist. Og jeg er rektor og ansat til at varetage børn og unges tarv og sikre, at vi efterlever landets love – f.eks. grundlovens par. 76 om undervisningspligt og FN’s børnekonvention. Så jeg blev faktisk overrasket over, at man har beskyldt mig for at bryde loven og være civilulydig. Det er slet ikke tilfældet«.

Ramt af en systemfejl

Men hvorfor blander du dig i det hele taget i sagen? Hvis det er ånden i bestemmelserne, at de afviste familier skal flytte fra deres bopæl og til et asylcenter, bør du vel rette ind?

»Jeg anerkender selvfølgelig, at der er en problematik, som jeg ikke skal blande mig i. Hvis der falder en afgørelse om, at familien skal udvises på en given dato, må det vel være sådan, og så kan vi på gymnasiet ikke gøre mere ved det. Men pointen i den her sag er, at vi taler om mennesker, om børn, som er endt i et limbo på grund af en systemfejl«.

Sagen kort De somaliske elever Den somaliske familie Abdisalan Hussein fra Nyborg har boet i Danmark i snart fire år, men Udlændingestyrelsen har afvist at forlænge deres opholdstilladelse, fordi det angiveligt ikke længere er forbundet med risiko at rejse tilbage til Somalia. Familien har siden søgt asyl til deres seks børn og står derfor nu i en venteposition, hvor de ikke må modtage offentlige ydelser, og samtidig er de blevet udelukket fra skoler, børnehaver og at have arbejde. Forældrene har fået lov til at blive i Danmark, mens børnenes asylsag bliver behandlet. 28.11. sidste år modtog rektor for Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm et brev fra Nyborg Kommune, hvori det fremgik, at familiens ældste døtre, 16-årige Roda og Ruwayda, ikke længere måtte få undervisning på gymnasiet. Med henvisning til grundloven valgte rektoren og siden gymnasiets bestyrelse imidlertid at se bort fra kommunens krav om at smide børnene ud af skolen. Derfor er pigerne stadig i gang med deres 10.-klasses-forløb på gymnasiet. 13.12. svarede undervisningsminister Merete Riisager (LA) til Folketinget, at der ikke er hjemmel til at smide børn ud af skolen, fordi de ikke har fået forlænget deres opholdstilladelse. Gymnasiets beslutning om fortsat at tilbyde pigerne undervisning var derfor ikke ulovlig. Roda og Ruwaydas yngre søskende, Raida, Riyan og Abdullahi på 15, 12 og 6 år, har nu også fået undervisningstilbud på Nyborg Gymnasium. Børnene blev udelukket fra folkeskolen, men Henrik Vestergaard Stokholm har tilbudt dem lokaler på gymnasiet, hvor de nu bliver undervist af frivillige. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg indledte i 2016 en gennemgang af mere end 1.200 somalieres midlertidige opholdstilladelser. Vis mere

En systemfejl? Kan du uddybe det?

»Familien Abdisalan Hussein er i virkeligheden en af de første af mange hundreder sager, som vil komme. Vi taler om en familie med oprindelse i Somalia, som myndighederne mener nu trygt kan rejse hjem. Men fra de får afvist forlængelse af deres midlertidige opholdstilladelse, og til de får behandlet deres efterfølgende asylansøgninger, kan der gå måneder i sagsbehandlingstid. Hvad skal der ske i den tid? I det vakuum? Skal familien så sendes til Center Sandholm, hvor de andre børn ikke taler dansk og ikke er integrerede? Skal børnene sidde der og kigge ind i en væg i stedet for at fortsætte undervisningen og dygtiggøre sig, hvor de boede og trivedes? Dét er systemfejlen, som ingen mig bekendt har givet en løsning på. Og dét er grunden til, at jeg har interveneret i denne sag«.