De progressive? Hvem er de egentlig i 2019? Det slås man om til venstre

Engang var det nemt at navigere i verden som venstreorienteret. At ligge til venstre handlede om solidaritet, internationalt udsyn, ligestilling og social lighed. Retningen var de fleste enige om. Uenigheden drejede sig mest om, hvor hurtigt man skulle køre frem med omfordeling, ulandsbistand etc.

Sådan er det ikke mere. Globaliseringen og klimaforandringerne, der har trukket verdens udfordringer ind i Europa, har skabt en langt mere bøvlet, kompleks og rodet situation til venstre.

I takt med at indre modsætninger, inkonsistens og paradokser trænger ind, er det blevet uklart, hvem der er den progressive.

Forvirringen breder sig. Selve retningen er til diskussion.Lad mig give nogle eksempler.

Er den progressive ham, der vil åbne grænserne i solidaritetens og humanismens navn? Eller er det ham, der vil begrænse indvandringen for at sikre den sociale sammenhængskraft og velfærdsstatens overlevelse?

Er den progressive ham, der nægter at hælde benzin på det fremmedfjendske bål? Eller er det ham, der vil give homofobien, kvindeundertrykkelsen og formørket religion kamp til stregen?

Er den progressive ham, der insisterer på grønne skatter på flyrejser, kød og biler? Eller er det ham, der er bekymret for, at sådanne skatter vil vende den tunge ende nedad?

Er den progressive ham, der vil have mere projektorienteret undervisning i skolen? Eller er det ham, der mener, det går ud over arbejderbarnet?

Er den progressive ham, der går op i undertrykkelse af kvinder, etniske og seksuelle minoriteter? Eller er det ham, der mener, at krænkelseskulturen flytter fokus fra de virkelige problemer: østarbejdere, social dumping, mislykket integration?

Listen kan fortsættes med emner som SU, universitetsbudgetter, erhvervsskoler, pensionsalder, kulturpolitik etc.

Uanset hvilken holdning man indtager, forråder man en del af den progressive tradition. Hvis man er progressiv i egen selvforståelse, vil en anden helt sikkert fortælle én, at man er reaktionær. Det, der gør det så svært, er, at begge fraktioner har en progressiv pointe. Men det afspejler sig sjældent i debatten. Her er der ofte ikke plads til tvivl, kun til skråsikre meninger.

Mange progressive holder sig ikke tilbage med at tage den moralske målestok frem og fortælle andre progressive, hvem der er et godt menneske, og hvem der ikke er. Hvem der har hjertet på rette sted, og hvem der ikke har.

Det giver til tider en rå debat. Som når Enhedslisten kritiseres for at sælge velfærdsstaten med sin pladderhumanistiske flygtningepolitik, eller når Uffe Elbæk stemples som reaktionær, fordi Alternativet vil indføre kødafgifter, eller når Mattias Tesfaye (S) kaldes en kyniker, der kun er på jagt efter DF-stemmer.

Tidligere var den offentlige debat en frontlinje mellem venstre og højre. Nu er fronten også rykket ind i de progressives egen lejr, hvor tonen ofte er hård, og de færreste skånes. Konflikten har også en social side. Sat på spidsen er det en kamp mellem storbyeliten og den lavere middelklasse og arbejderklasse uden for storbyerne. Gymnasielæreren Elisabeth fra Østerbro mod betonarbejderen Arne fra Struer.