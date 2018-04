Niels Jespersen: Det er sådan noget, der kan gøre socialdemokratiske politikere rasende

At Nyrup og Thorning-Schmidt så en gang imellem sagde noget andet, var mest af alt udtryk for opportunistisk frygt for at miste vælgere. Grundlæggende anså de indvandring som et perifert emne, der skyggede for det vigtige spørgsmål: økonomien. Sådan er det ikke i Mette Frederiksens Socialdemokrati. Her er udlændingepolitik, med ordfører Mattias Tesfayes ord, klassekamp.

De rige og veluddannede kan sagtens være tolerante. De bor i dyre lejligheder. Deres udenlandske kollegaer er sekulære akademikere, og deres børn går på kridhvide skoler.

Anderledes er det for Socialdemokratiets vælgere. Det er dem, der ser deres kvarterer forvandlet til ghettoer, og deres unger, der udgør et etnisk mindretal på mange folkeskoler. Målet for den socialdemokratiske murersvend er at give socialdemokraterne et sprog til at håndtere indvandringen: et sprog, som ikke er Søren Krarups kulturkonservative eller Pia Kjærsgaards småborgerlige, men som kan håndtere flygtningekrisen; ikke bare som et forbigående fænomen, men som en folkevandring.

Det forstår man intet af på venstrefløjen. Her lyder det bare som ren overgivelse til racismen, og det har større konsekvenser end den gamle reform-revolution-debat, der herhjemme gudskelov aldrig blev andet end en teoretisk øvelse.

Historisk var både socialdemokrater og kommunister enige på den korte bane. Arbejderklassen skulle have mere løn og bedre arbejdsvilkår. Men med udlændingespørgsmålet handler uenigheden om her og nu, og den er dødsens farlig for socialdemokraternes ambition om at vinde regeringsmagten. Løkkes og Støjbergs bedste chance for genvalg er vælgernes tvivl om, hvilken udlændingepolitik rød blok vil diske op med. Den usikkerhed er der mange, der gerne vil bidrage til at skabe.

For særligt Enhedslisten, men også Alternativet og Radikale lever af de rene standpunkter. Her er ingen gråzoner eller behov for at forstå modparten. Alle tre partier har som vækststrategi at lade borgerlige vælgere sejle deres egen sø for i stedet at gå på strandhugst blandt utilfredse socialdemokrater. Og dem er der mange af.

For selv om vælgerne generelt er positive, er en stor andel af de socialdemokratiske partimedlemmer uenige i Mette Frederiksens og Mattias Tesfayes kurs.