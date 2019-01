Pia Kjærsgaard: Modstandere af Kongehuset er provinsielle, støvede og gammeldags

Giver det nogen mening at have et kongehus?

Giver det nogen mening at have et fædreland eller et sprog?

Strengt videnskabeligt gør det ikke. Set med ’postmodernistiske’ briller burde hele verden for længst være ét stort lykkeligt fællesskab uden krig og undertrykkelse. Det er bare ikke sådan, virkeligheden er skruet sammen.

Journalist og forfatter Gretelise Holm argumenterer i teksten ’Privatisér dog det kongehus’ i Politikens Kronik (14.1.) for en privatisering af kongehuset, hvilket er det samme som en nedlæggelse, idet kongehuset netop kun giver mening som en rodfæstet del af den danske kultur og historie.

Ifølge Gretelise Holm er kongehuset ’udemokratisk’, fordi embedet som monark besættes gennem arv og ikke gennem en ’demokratisk proces’, og derfor vil hun straffe kongehuset ved at forvandle det til en slags realityshow for rige mennesker, som de kan købe aktier i.

Republikanerne repræsenterer udelukkende en lille global klub af drømmere – hvilket faktisk i sig selv er provinsielt og gammeldags

Ja, vel er kongehuset ’udemokratisk’. Men fordelene er så mange, at det ikke betyder noget. Kongehuset er ’alle danskeres’ – hvis vi havde en præsident, ville denne sikkert kun nyde opbakning fra omkring halvdelen af befolkningen. Men disse overvejelser blegner, når de holdes op mod den reelle værdi af en ældgammel institution, som udgør et fælles samlingspunkt for danskerne.

Hvis Gretelise Holm standsede op og så lidt på udviklingen i verden, ville hun nok medgive, at vi i en tid med globalisering, splittelse og atomisering har brug for et samlingspunkt, en fælles identitet. Vi har behov for at kende vores rødder, og her spiller kongehuset en stor rolle som ’levende’ danmarkshistorie.

Men i stedet kritiserer Gretelise Holm H.M. Dronningens nytårstale og beskylder den for at bestå af banal og intetsigende floskler, som »dårligt ville gøre sig på en Gajolæske«. En helt urimelig beskyldning, når man tænker på, at talen er henvendt til hele rigsfællesskabet og skal holdes politisk neutral.

Heldigvis er Gretelise Holm fuldstændig ude af trit med tidsånden, når hun kritiserer en højtelsket institution som kongehuset.

Ja, faktisk er det efterhånden republikanerne, der begynder at lyde som en støvet røst fra fortiden i en tid, hvor flere og flere heldigvis besinder sig på deres historie og nationale tilhørsforhold. Republikanerne repræsenterer udelukkende en lille global klub af drømmere – hvilket faktisk i sig selv er provinsielt og gammeldags.

I modsætning hertil har vi et monarki, der hele tiden udvikler sig. Tænk bare på, hvordan kronprins Frederik fik mobiliseret tusindvis af danskere til at tage en løbetur, da han fyldte 50. Måske burde Gretelise Holm og republikanerne udvikle sig tilsvarende? Hvad har de i grunden givet danskerne i arv og eje?